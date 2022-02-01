جدول كأس العالم للأندية 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الهلال والأهلي وتشيلسي

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس العالم للأندية 2022 جدول كأس العالم للأندية 2022

تستضيف مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير 2022 بمشاركة أبطال قارات العالم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للأندية ومواعيد مباريات الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، الجزيرة الإماراتي المستضيف، بيري بطل تاهيتي واتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

جدول كأس العالم للأندية 2022 مباريات الهلال والأهلي

تنطلق مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2022 بالدور الأول للبطولة والذي تُقام فيه مباراة الجزيرة وبيري بطل تاهيتي مساء يوم الخميس 3 فبراير 2022، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى الدور الثاني من البطولة ليقابل نادي الهلال السعودي يوم الأحد 6 فبراير، الفائز يتأهل لقبل النهائي لمقابلة تشيلسي الإنجليزي، تذيع مباريات البطولة قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، قناة SSC7 HD، وتطبيق قنوات أبوظبي الرياضية.

مشوار الأهلي المصري في جدول مباريات كاس العالم للأندية يبدأ يوم السبت 5 فبراير 2022 عندما يلتقي بطل مصر مع مونتيري المكسيكي، الفائز يتاهل إلى قبل النهائي لمقابلة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير.

جدول كأس العالم للأندية 2022 
المباراة الموعد
الدور الأول
يوم الخميس 3 فبراير 2022
مباراة الجزيرة وبيري بطل تاهيتي 7.30 مساء بتوقيت الإمارات
الدور الثاني
يوم السبت 5 فبراير 2022
مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي 6.30 مساء بتوقيت مصر
يوم الأحد 6 فبراير 2022
مباراة الهلال مع الفائز من الجزيرة او بيري 5.30 مساء بتوقيت السعودية
قبل النهائي
يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022
مباراة بالميراس مع الفائز من الأهلي ومونتيري 6.30 مساء بتوقيت مصر
يوم الأربعاء 9 فبراير 2022
مباراة تشيلسي والفائز من الهلال أو الجزيرة وبيري 7.30 مساء بتوقيت السعودية
يوم السبت 12 فبراير 2022
مباراة المركز الثالث 4 مساء بتوقيت السعودية
المباراة النهائية 7.30 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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