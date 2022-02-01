جدول كأس العالم للأندية 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الهلال والأهلي وتشيلسي

تستضيف مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير 2022 بمشاركة أبطال قارات العالم، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للأندية ومواعيد مباريات الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، الجزيرة الإماراتي المستضيف، بيري بطل تاهيتي واتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

جدول كأس العالم للأندية 2022 مباريات الهلال والأهلي

تنطلق مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2022 بالدور الأول للبطولة والذي تُقام فيه مباراة الجزيرة وبيري بطل تاهيتي مساء يوم الخميس 3 فبراير 2022، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى الدور الثاني من البطولة ليقابل نادي الهلال السعودي يوم الأحد 6 فبراير، الفائز يتأهل لقبل النهائي لمقابلة تشيلسي الإنجليزي، تذيع مباريات البطولة قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، قناة SSC7 HD، وتطبيق قنوات أبوظبي الرياضية.

مشوار الأهلي المصري في جدول مباريات كاس العالم للأندية يبدأ يوم السبت 5 فبراير 2022 عندما يلتقي بطل مصر مع مونتيري المكسيكي، الفائز يتاهل إلى قبل النهائي لمقابلة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء 8 فبراير.