جدول كأس العالم للأندية 2022/2021.. تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة

بدأت رسميًا بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات وتستمر تلك البطولة حتى يوم 12 فبراير 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس العالم للأندية 2022 ومباريات الهلال السعودي بطل آسيا 2021، ومواعيد مباريات الأهلي المصري بطل إفريقيا، كما يشارك في تلك البطولة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا 2021، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والوحدة الإماراتي بطل الإمارات ومستضيف البطولة، وبيراي التاهيتي بطل أوقيانوسيا والذي يشارك بدلا من أوكلاند سيتي.

جدول كأس العالم للأندية 2022

انطلقت البطولة بالدور الأول حيث تقابل الجزيرة الإماراتي مع بيراي بطل تاهيتي، يوم السبت 5 فبراير، يبدأ الدور الثاني من جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 ومباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي المرتقبة، يوم الأحد 6 فبراير يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيراي، الدور قبل النهائي من جدول مونديال الأندية، يشهد مواجهة بالميراس مع الفائز من الأهلي ومونتيري، وتُقام تلك المباراة يوم الثلاثاء.

يوم الأربعاء القادم سوف يكون موعد أول مباريات تشيلسي الإنجليزي في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الهلال السعودية ضد الجزيرة او بيراي.