جدول كأس العالم للأندية 2022/2021.. تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس العالم للأندية 2022 جدول كأس العالم للأندية 2022

بدأت رسميًا بطولة مونديال الأندية التي تستضيفها مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات وتستمر تلك البطولة حتى يوم 12 فبراير 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس العالم للأندية 2022 ومباريات الهلال السعودي بطل آسيا 2021، ومواعيد مباريات الأهلي المصري بطل إفريقيا، كما يشارك في تلك البطولة تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا 2021، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، والوحدة الإماراتي بطل الإمارات ومستضيف البطولة، وبيراي التاهيتي بطل أوقيانوسيا والذي يشارك بدلا من أوكلاند سيتي.

جدول كأس العالم للأندية 2022

انطلقت البطولة بالدور الأول حيث تقابل الجزيرة الإماراتي مع بيراي بطل تاهيتي، يوم السبت 5 فبراير، يبدأ الدور الثاني من جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 ومباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي المرتقبة، يوم الأحد 6 فبراير يلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الجزيرة وبيراي، الدور قبل النهائي من جدول مونديال الأندية، يشهد مواجهة بالميراس مع الفائز من الأهلي ومونتيري، وتُقام تلك المباراة يوم الثلاثاء.

يوم الأربعاء القادم سوف يكون موعد أول مباريات تشيلسي الإنجليزي في الدور قبل النهائي، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الهلال السعودية ضد الجزيرة او بيراي.

جدول كأس العالم للأندية 2022 
المباراة الموعد
الدور الأول
يوم الخميس 3 فبراير 2022
مباراة الجزيرة وبيري بطل تاهيتي 7.30 مساء بتوقيت الإمارات
الدور الثاني
يوم السبت 5 فبراير 2022
مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي 6.30 مساء بتوقيت مصر
يوم الأحد 6 فبراير 2022
مباراة الهلال مع الفائز من الجزيرة او بيري 5.30 مساء بتوقيت السعودية
قبل النهائي
يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022
مباراة بالميراس مع الفائز من الأهلي ومونتيري 6.30 مساء بتوقيت مصر
يوم الأربعاء 9 فبراير 2022
مباراة تشيلسي والفائز من الهلال أو الجزيرة وبيري 7.30 مساء بتوقيت السعودية
يوم السبت 12 فبراير 2022
مباراة المركز الثالث 4 مساء بتوقيت السعودية
المباراة النهائية 7.30 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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