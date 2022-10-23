جدول كأس العالم للكريكيت 2022.. مواعيد مباريات الهند وباكستان وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا

تستضيف أستراليا بطولة كأس العالم للكريكيت 2022 من 16 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2022 وتُقام بطولة العالم T20 في أربع مدن وهي سيدني وأديليد وبريسبان وجيلونج، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للكريكيت 2022 ومواعيد مباريات الهند وباكستان وأستراليا ونيوزيلندا وإنجلترا وهولندا وباقي المنتخبات المشاركة، شارك منتخب الإمارات للكريكيت في كأس العالم، ولكنه خرج من الدور الأول ولم يتأهل للدور الثاني “سوبر 12”.

جدول كأس العالم للكريكيت 2022 في أستراليا

تبدأ مواعيد الدور الثاني (سوبر 12) من جدول مباريات كأس العالم للكريكيت في أستراليا من يوم 22 أكتوبر 2022، حيث تم تقسم 12 منتخبًا على مجموعتين كل مجموعة بها ستة منتخبات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي من البطولة، مجموعات كأس العالم للكريكيت سوبر 12 هي:

المجموعة الأولى: أفغانستان، نيوزيلندا، أستراليا، إنجلترا، سريلانكا، إيرلندا.

المجموعة الثانية: الهند، باكستان، بنجلاديش، جنوب إفريقيا، هولندا، زيمبابوي.

جدول المباريات