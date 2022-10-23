جدول كأس العالم للكريكيت 2022.. مواعيد مباريات الهند وباكستان وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا
تستضيف أستراليا بطولة كأس العالم للكريكيت 2022 من 16 أكتوبر حتى 13 نوفمبر 2022 وتُقام بطولة العالم T20 في أربع مدن وهي سيدني وأديليد وبريسبان وجيلونج، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للكريكيت 2022 ومواعيد مباريات الهند وباكستان وأستراليا ونيوزيلندا وإنجلترا وهولندا وباقي المنتخبات المشاركة، شارك منتخب الإمارات للكريكيت في كأس العالم، ولكنه خرج من الدور الأول ولم يتأهل للدور الثاني “سوبر 12”.
جدول كأس العالم للكريكيت 2022 في أستراليا
تبدأ مواعيد الدور الثاني (سوبر 12) من جدول مباريات كأس العالم للكريكيت في أستراليا من يوم 22 أكتوبر 2022، حيث تم تقسم 12 منتخبًا على مجموعتين كل مجموعة بها ستة منتخبات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي من البطولة، مجموعات كأس العالم للكريكيت سوبر 12 هي:
المجموعة الأولى: أفغانستان، نيوزيلندا، أستراليا، إنجلترا، سريلانكا، إيرلندا.
المجموعة الثانية: الهند، باكستان، بنجلاديش، جنوب إفريقيا، هولندا، زيمبابوي.
جدول المباريات
- يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: مباراة بنجلاديش وهولندا الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي.
- يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: مباراة جنوب إفريقيا وزيمبابوي الساعة 7 مساء.
- يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: مباراة أستراليا وسريلانكا الساعة 7 مساء.
- يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: مباراة إنجلترا وإيرلندا الساعة 3 عصرا.
- يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022: مباراة أفغانستان ونيوزيلندا الساعة 7 مساء.
- يوم الخميس 27 أكتوبر: مباراة بنجلاديش وجنوب إفريقيا الساعة 2 عصرا.
- يوم الخميس 27 أكتوبر: مباراة الهند وهولندا الساعة 6 مساء.
- يوم الخميس 27 أكتوبر: مباراة باكستان وزيمبابوي الساعة 7 مساء.