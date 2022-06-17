جدول كأس العرب لكرة الصالات 2022.. مواعيد مباريات الكويت والسعودية والعراق ومصر والجزائر

تستضيف الصالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 20 حتى 28 يونيو 2022 والنسخة السادسة من تلك البطولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 ومواعيد مباريات الكويت ومصر والسعودية والعراق والجزائر والمغرب وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، أقيمت تلك البطولة من قبل 5 مرات، فاز بالبطولة منتخب مصر مرتين، وليبيا مرتين والمغرب مرة واحدة.

جدول كأس العرب لكرة الصالات 2022

يضم جدول مباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 عدد 10 منتخبات عربية، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على 3 مجموعات، جدول مباريات الكويت في كأس العرب لكرة الصالات يبدأ يوم الإثنين 20 أكتوبر 2022 ومباراة ضد المغرب، ثم موريتانيا ثم الصومال، منتخب مصر لكرة الصالات يبدأ البطولة بمقابلة العراق ثم الجزائر، مجموعات كأس العرب هي:

المجموعة الأولى: الكويت – المغرب – موريتانيا – الصومال.

المجموعة الثانية: مصر – العراق – الجزائر.

المجموعة الثالثة: السعودية – ليبيا – فلسطين.

جدول مباريات السعودية في كأس العرب لكرة الصالات 2022 يبدأ الإثنين ومباراة ضد فلسطين، مباراة السعودية وليبيا لكرة الصالات سوف تكون يوم الأربعاء 22 يونيو، يتأهل إلى دور الثمانية، الفرق الثلاثة الأوائل للمجموعة الأولى، وبطل ووصيف المجموعتين الثانية والثالثة، وأفضل مركز ثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.