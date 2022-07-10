جدول كأس العرب للشباب 2022.. مواعيد مباريات اليمن والسودان والجزائر والمغرب وتونس

تستضيف مدينة أبها السعودية بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة من 20 يوليو الجاري حتى يوم 6 أغسطس 2022 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 ومواعيد مباريات اليمن والسودان والجزائر والمغرب وتونس وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، هذا وقد قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات.

جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

تنطلق مباريات كأس العرب للشباب 2022 بالسعودية يوم 20 يوليو، المباراة الافتتاحية سوف تجمع السعودية تحت 20 سنة ونظيره الموريتاني، المباراة الثانية هذا اليوم سوف تجمع بين الإمارات والأردن، جدول مباريات الجزائر للشباب في كأس العرب تحت 20 يبدأ يوم 21 يوليو الجاري ومباراة ضد ولبنان، وفي نفس هذا اليوم تلتقي مصر وعمان، يبدأ منتخب اليمن للشباب مشواره في البطولة يوم السبت 23 يوليو ولقاء ضد الأردن، مجموعات البطولة العربية هي:

المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.

المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.

المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.

المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.

يوم الجمعة 22 يوليو في جدول كأس العرب للشباب يشهد مباراتين، الأولى تجمع بين تونس والبحرين، الثانية مباراة المغرب والسودان، يذكر أنه يتأهل للدور ربع النهائي، أبطال المجموعات الست، إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.