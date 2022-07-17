جدول كأس العرب للشباب 2022.. مواعيد مباريات السعودية والعراق واليمن والمغرب والجزائر تحت 20 سنة

تنطلق البطولة العربية للشباب 2022 للمنتخبات تحت 20 سنة من يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم الثامن من أغسطس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 ومواعيد مباريات السعودية واليمن والعراق ومصر والمغرب وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، تُقام مباريات البطولة على ملاعب أبها وخميس مشيط، يشارك في البطولة 18 منتخبًأ عربيًا وزعتهم القرعة على 6 مجموعات.

جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

النسخة الحالية من البطولة هي النسخة الثامنة، ينطلق جدول مواعيد مباريات كأس العرب للشباب 2022 بمباراتين كل يوم خلال دور المجموعات، في أول أيام البطولة العربية للشباب الأربعاء 20 يوليو يلتقي منتخب السعودية تحت 20 مستضيف البطولة مع نظيره منتخب موريتانيا، المباراة الثانية تجمع المنتخبين الإماراتي والأردني، ثاني أيام البطولة، تنطلق مواعيد مباريات الجزائر للشباب في كأس العرب، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع لبنان، ويشهد نفس اليوم الخميس 21 يوليو مباراة مصر وعمان.

الدور التمهيدي من جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة يضم كما ذكرنا 6 مجموعات، يتأهل للدور ربع النهائي أبطال المجموعات إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثانية، مواعيد مباريات اليمن في البطولة العربية للشباب تبدأ يوم 23 يوليو ومباراة اليمن والأردن تحت 20 سنة، ويختتم المنتخب اليمني دور المجموعات بمواجهة الإمارات يوم 26 يوليو، منتخب العراق للشباب يبدأ مشواره بمواجهة موريتانيا ثم السعودية، السودان للشباب يواجه المغرب ثم فلسطين.

المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.

المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.

المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.

المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.