جدول كأس العرب للشباب 2022.. مواعيد مباريات السعودية والعراق واليمن والمغرب والجزائر تحت 20 سنة
تنطلق البطولة العربية للشباب 2022 للمنتخبات تحت 20 سنة من يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم الثامن من أغسطس 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 ومواعيد مباريات السعودية واليمن والعراق ومصر والمغرب وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، تُقام مباريات البطولة على ملاعب أبها وخميس مشيط، يشارك في البطولة 18 منتخبًأ عربيًا وزعتهم القرعة على 6 مجموعات.
جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة
النسخة الحالية من البطولة هي النسخة الثامنة، ينطلق جدول مواعيد مباريات كأس العرب للشباب 2022 بمباراتين كل يوم خلال دور المجموعات، في أول أيام البطولة العربية للشباب الأربعاء 20 يوليو يلتقي منتخب السعودية تحت 20 مستضيف البطولة مع نظيره منتخب موريتانيا، المباراة الثانية تجمع المنتخبين الإماراتي والأردني، ثاني أيام البطولة، تنطلق مواعيد مباريات الجزائر للشباب في كأس العرب، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع لبنان، ويشهد نفس اليوم الخميس 21 يوليو مباراة مصر وعمان.
الدور التمهيدي من جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة يضم كما ذكرنا 6 مجموعات، يتأهل للدور ربع النهائي أبطال المجموعات إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثانية، مواعيد مباريات اليمن في البطولة العربية للشباب تبدأ يوم 23 يوليو ومباراة اليمن والأردن تحت 20 سنة، ويختتم المنتخب اليمني دور المجموعات بمواجهة الإمارات يوم 26 يوليو، منتخب العراق للشباب يبدأ مشواره بمواجهة موريتانيا ثم السعودية، السودان للشباب يواجه المغرب ثم فلسطين.
المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.
المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.
المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.
المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.
المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.
المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.
|جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة
|المباراة
|الموعد
|الأربعاء 20 يوليو 2022
|مباراة السعودية وموريتانيا للشباب
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الإمارات والأردن
|10 مساء بتوقيت الإمارات
|الخميس 21 يوليو 2022
|مباراة الجزائر ولبنان للشباب
|3 عصرا بتوقيت الجزائر
|مباراة مصر وعمان للشباب
|8 مساء بتوقيت مصر
|الجمعة 22 يوليو 2022
|مباراة تونس والبحرين
|3 عصرا بتوقيت تونس
|مباراة المغرب والسودان
|9 مساء بتوقيت السعودية
|السبت 23 يوليو 2022
|مباراة اليمن والأردن للشباب
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة العراق وموريتانيا للشباب
|9 مساء بتوقيت العراق
|الأحد 24 يوليو 2022
|مباراة عمان والصومال
|6 مساء بتوقيت عمان
|مباراة ليبيا ولبنان
|7 مساء بتوقيت ليبيا
|الإثنين 25 يوليو 2022
|مباراة السودان وفلسطين
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة البحرين وجيبوتي
|9 مساء بتوقيت البحرين
|الثلاثاء 26 يوليو 2022
|مباراة العراق والسعودية
|5 مساء بتوقيت العراق والسعودية
|مباراة اليمن والإمارات
|9 مساء بتوقيت السعودية
|الأربعاء 27 يوليو 2022
|مباراة ليبيا والجزائر
|3 مساء بتوقيت الجزائر
|مباراة مصر والصومال
|8 مساء بتوقيت مصر
|الخميس 28 يوليو 2022
|مباراة تونس وجيبوتي
|3 مساء بتوقيت تونس
|مباراة المغرب وفلسطين
|7 مساء بتوقيت المغرب