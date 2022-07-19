جدول كأس العرب للشباب 2022.. ومواعيد مباريات السعودية والعراق واليمن والسودان والمغرب وتونس
تشارك منتخبات 18 دولة عربية في البطولة العربية للشباب 2022 تحت 20 سنة والتي تُقام في مدينتي أبها وخميس مشيط بالسعودية من 20 يوليو حتى 8 أغسطس 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، حامل لقب البطولة هو منتخب السعودية تحت 20 سنة، ويتقاسم منتخب شباب السعودية مع المغرب صدارة جدول أكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة بعدد لقبين لكل منتخب، في حين فاز بالبطولة مرة واحدة كل من تونس والعراق والسنغال.
جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة
مواعيد مباريات السعودية في جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة تبدأ مع مباراة الافتتاح والتي ستكون ضد موريتانيا يوم الأربعاء 20 يوليو، مباريات العراق للشباب في البطولة العربية تبدأ يوم 23 يوليو ومباراة ضد موريتانيا في المجموعة الأولى، مجموعات البطولة هي:
المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.
المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.
المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.
المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.
المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.
المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.
مواعيد مباريات اليمن للشباب في جدول البطولة العربية 2022 تحت 20 سنة تبدأ 23 يوليو ومباراة ضد الأردن في المجموعة الثانية حيث يبحث منتخب شباب اليمن عن تحقيق إنجاز هام، جدول مباريات السودان للشباب في كأس العرب يبدأ يوم 22 يوليو بمواجهة قوية مع شقيقه المغربي، منتخب تونس للشباب سوف يلعب في المجموعة الخامسة مع البحرين وجيبوتي، ويستهل المنتخب التونسي أحد المرشحين للقب مشواره بمباراة ضد البحرين يوم 22 يوليو.
|جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة
|المباراة
|الموعد
|الأربعاء 20 يوليو 2022
|مباراة السعودية وموريتانيا للشباب
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة الإمارات والأردن
|10 مساء بتوقيت الإمارات
|الخميس 21 يوليو 2022
|مباراة الجزائر ولبنان للشباب
|3 عصرا بتوقيت الجزائر
|مباراة مصر وعمان للشباب
|8 مساء بتوقيت مصر
|الجمعة 22 يوليو 2022
|مباراة تونس والبحرين
|3 عصرا بتوقيت تونس
|مباراة المغرب والسودان
|9 مساء بتوقيت السعودية
|السبت 23 يوليو 2022
|مباراة اليمن والأردن للشباب
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة العراق وموريتانيا للشباب
|9 مساء بتوقيت العراق
|الأحد 24 يوليو 2022
|مباراة عمان والصومال
|6 مساء بتوقيت عمان
|مباراة ليبيا ولبنان
|7 مساء بتوقيت ليبيا
|الإثنين 25 يوليو 2022
|مباراة السودان وفلسطين
|5 مساء بتوقيت السعودية
|مباراة البحرين وجيبوتي
|9 مساء بتوقيت البحرين
|الثلاثاء 26 يوليو 2022
|مباراة العراق والسعودية
|5 مساء بتوقيت العراق والسعودية
|مباراة اليمن والإمارات
|9 مساء بتوقيت السعودية
|الأربعاء 27 يوليو 2022
|مباراة ليبيا والجزائر
|3 مساء بتوقيت الجزائر
|مباراة مصر والصومال
|8 مساء بتوقيت مصر
|الخميس 28 يوليو 2022
|مباراة تونس وجيبوتي
|3 مساء بتوقيت تونس
|مباراة المغرب وفلسطين
|7 مساء بتوقيت المغرب