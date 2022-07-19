جدول كأس العرب للشباب 2022.. ومواعيد مباريات السعودية والعراق واليمن والسودان والمغرب وتونس

تشارك منتخبات 18 دولة عربية في البطولة العربية للشباب 2022 تحت 20 سنة والتي تُقام في مدينتي أبها وخميس مشيط بالسعودية من 20 يوليو حتى 8 أغسطس 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، حامل لقب البطولة هو منتخب السعودية تحت 20 سنة، ويتقاسم منتخب شباب السعودية مع المغرب صدارة جدول أكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة بعدد لقبين لكل منتخب، في حين فاز بالبطولة مرة واحدة كل من تونس والعراق والسنغال.

جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

مواعيد مباريات السعودية في جدول كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة تبدأ مع مباراة الافتتاح والتي ستكون ضد موريتانيا يوم الأربعاء 20 يوليو، مباريات العراق للشباب في البطولة العربية تبدأ يوم 23 يوليو ومباراة ضد موريتانيا في المجموعة الأولى، مجموعات البطولة هي:

المجموعة الأولى: السعودية – العراق – موريتانيا.

المجموعة الثانية: الإمارات – اليمن – الأردن.

المجموعة الثالثة: الجزائر – ليبيا – لبنان.

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال.

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي.

المجموعة السادسة: المغرب – فلسطين – السودان.

مواعيد مباريات اليمن للشباب في جدول البطولة العربية 2022 تحت 20 سنة تبدأ 23 يوليو ومباراة ضد الأردن في المجموعة الثانية حيث يبحث منتخب شباب اليمن عن تحقيق إنجاز هام، جدول مباريات السودان للشباب في كأس العرب يبدأ يوم 22 يوليو بمواجهة قوية مع شقيقه المغربي، منتخب تونس للشباب سوف يلعب في المجموعة الخامسة مع البحرين وجيبوتي، ويستهل المنتخب التونسي أحد المرشحين للقب مشواره بمباراة ضد البحرين يوم 22 يوليو.