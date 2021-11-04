جدول كأس العرب 2021.. مواعبد مباريات العراق والسعودية وسوريا والسودان وعمان

كأس العرب 2021 سوف تُقام في دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2021 على ملاعب كأس العالم القادمة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس العرب 2021 ومواعيد مباريات العراق وسوريا والسعودية والسودان وعمان وباقي المنتخبات، يشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد بنهاية دور المجموعات بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية.

جدول كأس العرب 2021 ومواعيد مباريات المنتخبات المشاركة

النسخة التي تستضيفها قطر كأس العرب هي النسخة العاشرة، بدأت البطولة عام 1963 وأقيمت النسخة الأولى في لبنان، أخر بطولة كانت في السعودية منذ عشر سنوات وفازت بها المغرب، أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة منتخب العراق وحقق اللقب أربع مرات، يليه منتخب السعودية وفاز باللقب مرتين، في حين فاز بالبطولة مرة واحدة منتخبات مصر وتونس والمغرب، ينطلق جدول مباريات كأس العرب 2021 يوم 30 نوفمبر بإقامة أربع مباريات في الجولة الأولى من المجموعتين الأولى والثانية، مجموعات كأس العرب العرب 2021:

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: سوريا، تونس، الإمارات، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، السودان، لبنان.

مواعيد مباريات العراق في جدول كأس العرب 2021 تبدأ يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بمقابلة منتخب عمان على ملعب الجنوب، ثم يلتقي البحرين على ملعب الثمامة، ثم يختتم مباريات المجموعة بمقابلة قطر يوم 6 ديسمبر على ملعب استاد البيت، مباريات منتخب سوريا في كأس العرب تبدأ 30 نوفمبر عندما يواجه الإمارات على استاد رأس عبود.