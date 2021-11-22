جدول كأس الملك السعودي 1443/2022.. مواعيد مباريات الاتحاد والهلال والنصر والأهلى دور 16

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس الملك السعودي 2022 جدول كأس الملك السعودي 2022

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين 2022-1443 وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الملك السعودي 2022 ومواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر والأهلى وباقي الأندية المشاركة في البطولة الأغلى، والتي يحمل لقبها نادي الفيصلي، يشارك في كأس الملك سلمان هذا الموسم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط.

جدول كأس الملك السعودي 1443/2022 دور 16

تنطلق مباريات جدول كأس الملك السعودي 2022 ودور الستة عشر يوم 19 ديسمبر 2021 بمباراة الشباب وضمك، على أن تقام ثلاث مباريات يوم 20 ديسمبر 2021، وموعدنا في هذا اليوم مع مباراة الهلال والرائد بالرياض، ومباراة الاتحاد والفتح، ولعبة الباطن والحزم في ثاني أيام هذا الدور من بطولة كأس الملك، وفي يوم 21 ديسمبر 2021 تقام أربع مباريات، أهمها مباراة النصر والاتفاق، ومباراة الأهلي ضد الفيصلي حامل اللقب.

جدول كأس الملك السعودي 2022 دور 16
المباراة الموعد الملعب
يوم 19 نوفمبر 2021
مباراة الشباب وضمك 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 20 ديسمبر 2021
مباراة الباطن والحزم 3.05 مساء الباطن
مباراة الاتحاد والفتح 5.35 مساء الاحساء
مباراة الهلال والرائد 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 21 ديسمبر 2021
مباراة الفيحاء وأبها 3.05 مساء المجمعة
مباراة النصر والاتفاق 5.50 مساء مرسول بارك
مباراة التعاون والطائي 6 مساء بريدة
مباراة الأهلى والفيصلي 8 مساء استاد الأمير عبدالله الفيصل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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