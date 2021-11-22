جدول كأس الملك السعودي 1443/2022.. مواعيد مباريات الاتحاد والهلال والنصر والأهلى دور 16

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين 2022-1443 وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الملك السعودي 2022 ومواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر والأهلى وباقي الأندية المشاركة في البطولة الأغلى، والتي يحمل لقبها نادي الفيصلي، يشارك في كأس الملك سلمان هذا الموسم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط.

جدول كأس الملك السعودي 1443/2022 دور 16

تنطلق مباريات جدول كأس الملك السعودي 2022 ودور الستة عشر يوم 19 ديسمبر 2021 بمباراة الشباب وضمك، على أن تقام ثلاث مباريات يوم 20 ديسمبر 2021، وموعدنا في هذا اليوم مع مباراة الهلال والرائد بالرياض، ومباراة الاتحاد والفتح، ولعبة الباطن والحزم في ثاني أيام هذا الدور من بطولة كأس الملك، وفي يوم 21 ديسمبر 2021 تقام أربع مباريات، أهمها مباراة النصر والاتفاق، ومباراة الأهلي ضد الفيصلي حامل اللقب.