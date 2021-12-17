جدول كأس الملك السعودي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتفاق والطائي

بواسطة محمود عطا الله
جدول كاس الملك السعودي جدول كاس الملك السعودي

تنطلق مسابقة كأس خادم الحرمين 2022 بداية من يوم 19 ديسمبر 2021 ودور الستة عشر بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة، هذا وتم اقتصار المشاركة في الكأس على أندية دوري المحترفين فقط بسبب ازدحام الموسم الحالي بالمباريات.

جدول كأس الملك السعودي 2022

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 ومقابلة واحدة وهي مباراة الشباب وضمك المرتقبة الرياض، يوم الإثنين 20 ديسمبر تُقام ثلاث مباريات، أهم مقابلة في مباريات كأس الملك يوم الإثنين سوف تكون مباراة الهلال والرائد بالرياض ومباراة الاتحاد والفتح بالأحساء، كما يتقابل في هذا اليوم أيضا الباطن مع الحزم.

في قمة مباريات كأس الملك السعودي 2022 الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر يلتقي نادي النصر مع نادي الاتفاق على ملعب مرسول بارك، الفائز يتقابل مع الفائز من مباراة الهلال والرائد، كما يلتقي الأهلي مع الفيصلي حامل اللقب، ويشهد يوم الثلاثاء مباراة أبها والفيحاء ومباراة الطائي والتعاون، حيث يحل نادي الطائي في ثمن نهائي كأس الملك ضيفا على التعاون ببريدة.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 دور 16
المباراة الموعد الملعب
يوم 19 نوفمبر 2021
مباراة الشباب وضمك 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 20 ديسمبر 2021
مباراة الباطن والحزم 3.05 مساء الباطن
مباراة الاتحاد والفتح 5.35 مساء الاحساء
مباراة الهلال والرائد 8 مساء استاد الملك فهد
يوم 21 ديسمبر 2021
مباراة الفيحاء وأبها 3.05 مساء المجمعة
مباراة النصر والاتفاق 5.50 مساء مرسول بارك
مباراة التعاون والطائي 6 مساء بريدة
مباراة الأهلى والفيصلي 8 مساء استاد الأمير عبدالله الفيصل
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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