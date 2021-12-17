جدول كأس الملك السعودي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتفاق والطائي

تنطلق مسابقة كأس خادم الحرمين 2022 بداية من يوم 19 ديسمبر 2021 ودور الستة عشر بمشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة، هذا وتم اقتصار المشاركة في الكأس على أندية دوري المحترفين فقط بسبب ازدحام الموسم الحالي بالمباريات.

جدول كأس الملك السعودي 2022

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس الملك السعودي 2022 يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 ومقابلة واحدة وهي مباراة الشباب وضمك المرتقبة الرياض، يوم الإثنين 20 ديسمبر تُقام ثلاث مباريات، أهم مقابلة في مباريات كأس الملك يوم الإثنين سوف تكون مباراة الهلال والرائد بالرياض ومباراة الاتحاد والفتح بالأحساء، كما يتقابل في هذا اليوم أيضا الباطن مع الحزم.

في قمة مباريات كأس الملك السعودي 2022 الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر يلتقي نادي النصر مع نادي الاتفاق على ملعب مرسول بارك، الفائز يتقابل مع الفائز من مباراة الهلال والرائد، كما يلتقي الأهلي مع الفيصلي حامل اللقب، ويشهد يوم الثلاثاء مباراة أبها والفيحاء ومباراة الطائي والتعاون، حيث يحل نادي الطائي في ثمن نهائي كأس الملك ضيفا على التعاون ببريدة.