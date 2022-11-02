جدول كأس الملك السعودي 2023/2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس الملك السعودي 2023 جدول كأس الملك السعودي 2023

أُعلن منذ قليل عن نتائج قرعة بطولة كأس الملك السعودي 2023، تلك النسخة التي تُشارك فيها أندية دوري روشن فقط (16 ناديًا)، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس الملك السعودي 2023 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب والطائي والدمام وباقي الأندية المشاركة، يذكر أن نادي الفيحاء هو بطل النسخة الماضية، وأن الأهلي هو النادي الأكثر فوزًا بالكأس بعدد 13 لقبًا.

جدول كأس الملك السعودي 2023

يبدأ جدول مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2023 من دور الستة عشر، وجميع المباريات ستكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مباريات ومسار الهلال في بطولة كأس الملك 2023 تبدأ من دور الستة عشر بمواجهة الاتفاق، في حال فوز الهلال سيلتقي مع الفائز من مباراة الفتح والطائي، في دور الأربعة سيكون في طريق الاتحاد أو الشباب أو الفيحاء حامل اللقب.

جدول كأس الملك السعودي 2023
مباريات دور 16 تُقام من 20-22 ديسمبر 2022
مباراة الاتحاد والشباب
مباراة الفيحاء والخليج
مباراة الفتح والطائي
مباراة الهلال والاتفاق
مباراة الباطن والرائد
مباراة ضمك والوحدة
مباراة أبها والتعاون
مباراة النصر والعدالة
الدور ربع النهائي 13-14 مارس 2023
الدور نصف النهائي 23 و 24 أبريل 2023
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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