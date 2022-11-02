جدول كأس الملك السعودي 2023/2022.. مواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب

أُعلن منذ قليل عن نتائج قرعة بطولة كأس الملك السعودي 2023، تلك النسخة التي تُشارك فيها أندية دوري روشن فقط (16 ناديًا)، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد كأس الملك السعودي 2023 ومواعيد مباريات الهلال والنصر والاتحاد والشباب والطائي والدمام وباقي الأندية المشاركة، يذكر أن نادي الفيحاء هو بطل النسخة الماضية، وأن الأهلي هو النادي الأكثر فوزًا بالكأس بعدد 13 لقبًا.

جدول كأس الملك السعودي 2023

يبدأ جدول مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2023 من دور الستة عشر، وجميع المباريات ستكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مباريات ومسار الهلال في بطولة كأس الملك 2023 تبدأ من دور الستة عشر بمواجهة الاتفاق، في حال فوز الهلال سيلتقي مع الفائز من مباراة الفتح والطائي، في دور الأربعة سيكون في طريق الاتحاد أو الشباب أو الفيحاء حامل اللقب.