جدول كأس الملك السعودي 2024.. مواعيد مباريات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر

أُعلن رسميًا عن نتائج قرعة مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم القادم تلك البطولة الأغلى في الخليج العربي والمنطقة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024/2023 ومواعيد مباريات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر وباقي الأندية السعودية المشاركة في تلك الكأس الغالية، حامل لقب تلك البطولة هو نادي الهلال، في حين يعتبر النادي الأكثر فوزًا بها هو النادي الأهلي بعدد 13 لقبًا.

كأس الملك السعودي 2024/2023 دور 32

سوف تُقام مواعيد جدول مباريات كأس الملك السعودي 2023-2024 لدور 32 خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر 2023، تُقام البطولة بخروج المغلوب من مباراة واحدة، مباراة الهلال القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين دور 32 ستكون ضد الجبلين، في حين يتقابل الاتحاد مع الخلود، الأهلي سوف يقابل العين، في حين يلتقي النصر مع أحد.

جدول كأس الملك السعودي 2024/2023:

دور 32 من 24 حتى 27 سبتمبر 2023:

– مباراة التعاون والقادسية.

– مباراة العروبة والوحدة.

– مباراة ضمك والقيصومة.

– مباراة الاتفاق وجدة.

– مباراة العين والأهلي.

– مباراة الرياض والفيحاء.

– مباراة الحزم والعربي.

– مباراة الشباب والباطن.

– مباراة أبها وهجر.

– مباراة الخلود والاتحاد.

– مباراة الجبلين والهلال.

– مباراة الفيصلي والطائي.

– مباراة الفتح والأخدود.

– مباراة الخليج والعدالة.

– مباراة النجمة والرائد.

– مباراة أحد والنصر.

– دور 16 من 30 حتى 31 أكتوبر 2023.

– دور ربع النهائي 11 و 12 ديسمبر 2023.

– الدور نصف النهائي 29 و 30 أبريل 2024.