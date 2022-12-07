جدول كأس سوبر دبي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات ليفربول وأرسنال وميلان والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس سوبر دبي 2022 جدول مباريات كأس سوبر دبي 2022

تنظم دولة الإمارات وتحديدًا إمارة دبي بطولة سوبر دبي 2022 بمشاركة أربعة أندية عالمية وهي ليفربول وأرسنال وميلان الإيطالي وليون الفرنسي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس سوبر دبي 2022، تبدأ البطولة من 8 ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2022، يلعب كل فريق مباراتين، لتحديد بطل تلك البطولة، يشارك مع ليفربول نجم الكرة العالمية محمد صلاح.

جدول مباريات كأس سوبر دبي 2022 والقنوات الناقلة

سوف يشهد جدول مواعيد مباريات كأس سوبر دبي 2022 أربع مباريات قوية، القنوات الناقلة للبطولة سوف تكون قناة أبوظبي الرياضية، مباراة أرسنال وليون سوف تكون أول مباريات البطولة، تُقام يوم 8 ديسمبر، يوم 11 ديسمبر 2022 تُقام مباراة ليفربول وليون.

جدول مباريات كأس سوبر دبي 2022
المباراة الموعد
الخميس 8 ديسمبر 2022
مباراة أرسنال وليون 6.30 مساء بتوقيت السعودية 7.30 بتوقيت دبي
الأحد 11 ديسمبر 2022
مباراة ليفربول وليون 5 مساء بتوقيت السعودية 6 بتوقيت دبي
الثلاثاء 13 ديسمبر
مباراة أرسنال وميلان 5 مساء بتوقيت السعودية 6 بتوقيت دبي
الجمعة 16 ديسمبر 2022
مباراة ليفربول وميلان 6.30 مساء بتوقيت السعودية، 7.30 بتوقيت دبي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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