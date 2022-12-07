جدول كأس سوبر دبي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات ليفربول وأرسنال وميلان والقنوات الناقلة

تنظم دولة الإمارات وتحديدًا إمارة دبي بطولة سوبر دبي 2022 بمشاركة أربعة أندية عالمية وهي ليفربول وأرسنال وميلان الإيطالي وليون الفرنسي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس سوبر دبي 2022، تبدأ البطولة من 8 ديسمبر حتى 16 ديسمبر 2022، يلعب كل فريق مباراتين، لتحديد بطل تلك البطولة، يشارك مع ليفربول نجم الكرة العالمية محمد صلاح.

جدول مباريات كأس سوبر دبي 2022 والقنوات الناقلة

سوف يشهد جدول مواعيد مباريات كأس سوبر دبي 2022 أربع مباريات قوية، القنوات الناقلة للبطولة سوف تكون قناة أبوظبي الرياضية، مباراة أرسنال وليون سوف تكون أول مباريات البطولة، تُقام يوم 8 ديسمبر، يوم 11 ديسمبر 2022 تُقام مباراة ليفربول وليون.