جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة النهاية

تُقام اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية، مواجهات اليوم هي مباريات تحديد المراكز من 1 إلى 10، حيث لعب كل منتخب من المنتخبات العشرة مباراتين، وبحسب نقاط كل منتخب تم تحديد مواجهات تحديد المراكز، هذا وقد نجحت تلك البطولة في تحقيق أهدافها، حيث شهدت المباريات تقديم مستويات فنية مرتفعة لتلك الفئة السنية تحت 23 سنة، والتي تستعد لتصفيات آسيا المؤهلة لباريس 2024.

جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023

خمسة مواجهات هم إجمالي جدول مواعيد مباريات بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 في الجولة الأخيرة اليوم الثلاثاء، مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية تحت 23 سنة هي مباراة النهائي وتحديد بطل تلك البطولة، بعدما جمع كل منتخب منهما ست نقاط، مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي هي مباراة تحديد المركز الثالث، لعبة العراق وعمان ستكون مقابلة تحديد المركز الخامس.