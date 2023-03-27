جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة النهاية

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 الإمارات الأولمبي يتألق في الكأس الدولية قطر 2023

تُقام اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية، مواجهات اليوم هي مباريات تحديد المراكز من 1 إلى 10، حيث لعب كل منتخب من المنتخبات العشرة مباراتين، وبحسب نقاط كل منتخب تم تحديد مواجهات تحديد المراكز، هذا وقد نجحت تلك البطولة في تحقيق أهدافها، حيث شهدت المباريات تقديم مستويات فنية مرتفعة لتلك الفئة السنية تحت 23 سنة، والتي تستعد لتصفيات آسيا المؤهلة لباريس 2024.

جدول كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023

خمسة مواجهات هم إجمالي جدول مواعيد مباريات بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023 في الجولة الأخيرة اليوم الثلاثاء، مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية تحت 23 سنة هي مباراة النهائي وتحديد بطل تلك البطولة، بعدما جمع كل منتخب منهما ست نقاط، مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي هي مباراة تحديد المركز الثالث، لعبة العراق وعمان ستكون مقابلة تحديد المركز الخامس.

جدول كأس قطر للمنتخبات الأولمبية 2023
المباراة الموعد
الثلاثاء 28 مارس 2023
مباراة قيرغيستان وفيتنام 8.30 مساء
مباراة الإمارات وكوريا 9.30 مساء بتوقيت دبي
مباراة السعودية وقطر 9 مساء بتوقيت الدوحة والرياض
مباراة الكويت وتايلاند الأولمبي الساعة 11 مساء بتوقيت الكويت
مباراة العراق وعمان تحت 23 الساعة 11.30 مساء بتوقيت العراق
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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