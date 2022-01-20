جدول كأس ولي العهد الكويتي 2022.. تعرف على مواعيد المباريات والأندية المتأهلة إلى ربع النهائي

انطلقت مباريات كأس ولي العهد بداية من دور 16 (الدور التمهيدي) رسميًا وهي واحدة من أهم البطولات في لعبة كرة القدم بدولة الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس ولي العهد الكويتي 2022 ومواعيد مباريات القادسية والعربي والكويت وكاظمة والسالمية وباقي الأندية المشاركة في تلك البطولة الهامة، كما نستعرض معكم أسماء الأندية المتأهلة إلى الدور قبل النهائي ومن ثم باقي الأدوار.

جدول كأس ولي العهد الكويتي 2022 والأندية المتأهلة لربع النهائي

نادي الكويت لن يشارك في الدور التمهيدي وهو أول الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد بوصفه حامل اللقب بطل النسخة الماضية، بدأت مواعيد جدول مباريات كأس ولي العهد الكويتي 2022 من يوم الأربعاء 19 يناير 2022، وكان نادي الفحيحيل هو ثاني الفرق الصاعدة إلى دور الثمانية بعد تحقيقه الفوز على الجهراء بهدف دون رد.

نادي النصر هو ثالث الأندية الصاعدة إلى ربع نهائي كأس ولي العهد بعد الفوز على الساحل بنتيجة 2-1، في حين تأهل نادي خيطان للدور الثاني بعد الفوز على كاظمة بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.