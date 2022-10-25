جدول كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022.. تعرف على مواعيد مباريات دور 8 – ربع النهائي

تُقام حاليًا مباريات بطولة كأس سمو ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بداية من مباريات الدور التمهيدي ثم الدور ربع النهائي، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022 ومواعيد مباريات القادسية والسالمية والعربي وكاظمة وباقي الأندية المشاركة، النادي العربي هو بطل النسخة الماضية، حصل العربي على الكأس ثماني مرات، في حين فاز القادسية والكويت بكأس ولي العهد 9 مرات لكل فريق.

جدول كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022

تُقام مواعيد جدول مباريات دور 8 (ربع النهائي) من كأس ولي العهد الكويتي 2022-2023 على يومين، حيث تُقام مباراتين يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، ومثلهما يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، مباراة القادسية وكاظمة في كأس سمو ولي العهد تقام اليوم الأربعاء، وفي نفس اليوم يلتقي نادي السالمية وبرقان.

مباراة العربي في ربع نهائي كأس سمو ولي العهد 2022 يوم الخميس سوف تكون ضد نادي الفحيحيل، المباراة الرابعة في هذا الدور سوف تجمع الساحل مع التضامن، يُذكر أن نادي الكويت قد ودع النسخة الحالية من كأس ولي العهد من الدور التمهيدي، بعد الخسارة أمام السالمية 2-3.