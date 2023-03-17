جدول كاس آسيا للكرة الشاطئية 2023.. مواعيد مباريات عمان والإمارات والكويت والسعودية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول كأس أمم آسيا للكرة الشاطئية 2023 التي تُقام حاليًا في دولة تايلاند من 16 حتى 26 مارس 2023 بمشاركة 16 منتخبًا، حيث نستعرض معكم مواعيد مباريات الإمارات وعمان والكويت والسعودية والبحرين للكرة الشاطئية، والقنوات الناقلة لمباريات البطولة وكافة التفاصيل، بدأت البطولة بدور المجموعات، الذي يتكون من أربع مجموعات، كل مجموعة بها أربعة منتخبات.

جدول كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023

مواعيد جدول مباريات كأس أمم آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 تبدأ بدور المجموعات، حيث تشهد مباريات هذا الدور أربع مباريات يوميًا، حتى معرفة المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي، مباريات منتخب عمان لكرة القدم الشاطئية بدأت بالفوز على قيرغيزستان بنتيجة 7-0، ثم يلتقي الأحمر يوم 19 مارس مع الكويت، ثم يواجه فلسطين يوم 21، مجموعة عمان هي مجموعة الكويت، حيث بدأت مباريات منتخب الكويت للكرة الشاطئية بفوز الأزرق على فلسطين بنتيجة 5-0.

مواعيد مباريات منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية بدأت بفوز الأبيض على أوزبكستان 4-0، ثم يلتقي يم 18 مارس مع ماليزيا، ويختتم المنتخب الإماراتي دور المجموعات يوم 20 مارس بمواجهة إيران، مجموعات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 هي:

المجموعة الأولى: السعودية، البحرين، تايلاند، أفغانستان.

المجموعة الثانية: الإمارات، إيران، أوزبكستان، ماليزيا.

المجموعة الثالثة: اليابان، لبنان، الصين، إندونيسيا.

المجموعة الرابعة: عمان، الكويت، فلسطين، قيرغيزستان.