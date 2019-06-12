جدول مباريات أمم أفريقيا 2019|| وتوقيت كل مباراة بدور المجموعات.. والدول المشاركة

نعلم أهمية جدول مباريات أمم أفريقيا 2019 لكل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى جميع الدول المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ترغب في معرفة جدول مواعيد أمم أفريقيا باليوم وتوقيت كل مباراة في دور المجموعات التمهيدي.

جدول مباريات أمم أفريقيا

منذ أن تم عمل قرعة كأس أمم أفريقيا في يوم 12 أبريل 2019 على أرض مصر وتحت سفح الأهرامات وسط احتفال رائع يليق بمصر وحضارتها وتاريخها، وتم تصنيف وتقسيم الدول المشاركة إلى مجموعات تم عمل جدول مباريات أمم أفريقيا يوضح طرفي كل مباراة واليوم التي تقام فيه المباراة وتوقيت كل مباراة.

جدول مباريات أمم أفريقيا 2019

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من أجل مشجعي ومُحبي كرة القدم وعشاق بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، معرض لكم جدول مباريات أمم أفريقيا على مراحل حتى يتم استعابه بشكل سهل مُبسط كالاتي.

جدول مباريات أمم أفريقيا من يوم الجمعة 21 يونيو 2019 حتى يوم 25 يونيو 2019.

برجاء المتابعة المستمرة لمعرفة المزيد من توقيت المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية خلال دور المجموعات