يخوض منتخب الإمارات تحت 20 سنة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان 2023 وتُقام التصفيات خلال سبتمبر 2022 الجاري، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات الإمارات للشباب القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022، حيث يلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة السابعة، تلك المجموعة التي تضم شباب الإمارات ومنتخبات إيران وقيرغستان وبروناي، تُقام مباريات تلك المجموعة في جمهورية قيرغستان.

جدول مباريات الإمارات للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022

مواعيد جدول مباريات منتخب الإمارات للشباب تحت 20 سنة القادمة في تصفيات كأس آسيا 2022 تبدأ يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 بمواجهة بروناي، يوم الجمعة 16 سبتمبر موعد مباراة الأبيض تحت 20 سنة وقيرغستان مستضيف تصفيات تلك المجموعة، يوم الأحد 18 سبتمبر مباراة الإمارات وإيران للشباب المرتقبة على قمة المجموعة، يذكر أن منتخب الإمارات الشاب خاض العديد من المباريات الودية وشارك في كأس العرب استعدادا لتلك التصفيات.

من المرتقب أن تذيع مباريات منتخب الإمارات للشباب القادمة في تصفيات كأس آسيا عدة قنوات رياضية لكن لم يتم حتى الآن تحديد أسماء تلك القنوات، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، أبطال المجموعات العشرة وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.