نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2023 حيث يبحث العميد عن تحقيق لقب جديد، مباراة الاتحاد القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين 1444 سوف تكون بداية من دور الستة عشر (ثمن النهائي)، وهو الدور الأول للمسابقة هذا الموسم، والتي تُلعب بمشاركة اندية دوري روشن فقط، فاز نادي الاتحاد ببطولة كأس الملك السعودي من قبل 9 مرات وهو ثاني الأندية فوزًا بالبطولة بالتساوي مع الهلال، في حين تصدر قائمة الأكثر فوزًا النادي الأهلي برصيد 13 لقبًا.

جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2023

تبدأ مواعيد جدول مباريات الاتحاد القادمة في كأس الملك السعودي 2023 من دور 16 (ثمن النهائي) ومقابلة قوية مع بداية المسابقة ضد نادي الشباب، وتُقام في الرياض، خلال الفترة من 20-22 ديسمبر 2022، الفائز من تلك المباراة يتقابل في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين في مارس 2023 مع الفائز من مباراة الفيحاء حامل اللقب ونادي الخليج، في حال تأهل الاتحاد إلى نصف النهائي، ربما يواجه الهلال في هذا الدور.

مواعيد مباريات الاتحاد القادمة في كأس الملك السعودي 2023:

ور 16 من 20-22 ديسمبر 2022:

مباراة الاتحاد والشباب.

دور 8 من 13-14 مارس 2022:

الاتحاد أو الشباب ضد الفيحاء أو الخليج.

نصف النهائي من 23-24 أبريل 2023.

الاتحاد أو الشباب أو الفيحاء أو الخليج ضد الهلال أو الاتفاق أو الفتح أو الطائي .