جدول مباريات البحرين في كأس آسيا 2022 لكرة اليد في الدور الرئيسي – ربع النهائي

تأهل منتخب البحرين الأول لكرة اليد إلى الدور الرئيسي (ربع النهائي) من بطولة كأس آسيا لكرة اليد 2022 المؤهلة إلى كأس العالم 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات البحرين القادمة في دور 8 الرئيسي من كأس آسيا 2022 لكرة اليد، وكان منتخب البحرين قد تأهل بجدارة وبأداء فني راقي إلى الدور الرئيسي بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز في كل مبارياته بالمجموعة وبفارق كبير عن منافسيه.

جدول مباريات البحرين في كأس آسيا 2022 لكرة اليد الدور ربع النهائي

الدور الرئيسي من البطولة يضم 8 منتخبات، تم تقسيم تلك المنتخبات على مجموعتين، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى كأس العالم 2023 بطل ووصيف كل مجموعة، سوف يلعب منتخب البحرين لكرة اليد في المجموعة الثانية مع إيران والكويت والعراق، يبدأ جدول مواعيد مباريات البحرين في ربع نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022 يوم السبت 22 يناير ومباراة هامة ضد منتخب الكويت، ثم يواجه العراق، وفي ختام هذا الدور يلتقي المنتخب البحريني مع إيران.