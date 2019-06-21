جدول مباريات الجزائر في كاس افريقيا 2019 في دور المجموعات ضد تنزانيا والسنغال وكينيا

ننشر جدول مباريات الجزائر في كاس افريقيا 2019 حيث يتواجد منتخب محاربي الصحراء في المجموعة الثالثة من البطولة، وذلك إلى جانب منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، المنتخب الجزائري في البطولة يقوده المدرب الوطني جمال بلماضي الذي يرغب في قيادة نجوم المنتخب الأخضر إلى التألق في الأراضي المصرية، والمنافسة على لقب كاس افريقيا، خصوصا أن تشكيلة الجزائر في كاس افريقيا تعرف تواجد العديد من اللاعبين الكبار مثل نجم مانشستر سيتي رياض محرز وغيرهم من النجوم الكبار الذي سوف يبحثون في مباريات الجزائر في كاس افريقيا على كتابة اسم الخضر بأحرف من ذهب في هذه البطولة القارية ببلاد الكنانة.

إن أول مواعيد مباريات الجزائر في كاس افريقيا 2019، سوف يكون يوم الأحد 23 يونيو 2019 الجاري، وذلك على أرضية إستاد الدفاع الجوي في محافظة القاهرة المصرية، حيث موعد مباراة الجزائر وكينيا في كاس افريقيا، اللقاء الذي سوف يكون بين الفريقين في الساعة 22.00 العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة مصر، وفي الساعة التاسعة 21.00 بتوقيت الجزائر المحلي.

في حين أن ثاني مواعيد مباريات الجزائر في كاس افريقيا 2019 المقامة في مصر سوف تكون هي موعد مباراة الجزائر والسنغال القادمة في امم افريقيا، وذلك يوم الخميس 27 يونيو 2019، اللقاء على أرضية إستاد الدفاع الجوي أيضا في القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا 19.00 بتوقيت القاهرة البلد المنظم للبطولة، وفي الساعة السادسة 18.00 بتوقيت الجزائر المحلي.

أما ثالث مباريات الجزائر في كاس افريقيا فسوف تكون في إستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث موعد مباراة الجزائر وتنزانيا القادمة يوم الإثنين 1 يوليو 2019 من الشهر القادم، وذلك في الساعة 21.00 بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءا 20.00 بتوقيت الجزائر في نفس توقيت مباراة السنغال وكينيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مباريات كاس افريقيا.

مواعيد مباريات الجزائر في كاس افريقيا 2019

المباراة الأولى :

موعد مباراة الجزائر وكينيا

يوم 23 يونيو 2019

الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر

المباراة الثانية :

موعد مباراة الجزائر والسنغال

يوم 27 يونيو 2019

الساعة 18.00 بتوقيت الجزائر

المباراة الثالثة :

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا

يوم 1 يوليو 2019

الساعة 20.00 بتوقيت مصر

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