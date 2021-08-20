جدول مباريات الدوري الإنجليزي غدًا السبت 2022/2021 – الأسبوع الثاني “مباراة ليفربول وبيرنلي”

تنطلق مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي 2022/2021 غدًا السبت 21 أغسطس 2021، حيث تقام ست مباريات على أن تقام ثلاث مباريات يوم الأحد، ومباراة وحيدة تُقام مساء الإثنين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدوري الإنجليزي غدًا السبت، ومن أهم المباريات التي سوف يتابعها المشجع العربي مباراة ليفربول وبيرنلي، حيث يتوقع الجميع تألق محمد صلاح مجددًا، بعد العرض الجيد في الجولة الأولى.

مباراة ليفربول وبيرنلي

يبحث نادي ليفربول عن الوصول إلى النقطة السادسة عندما يستضيف فريق بيرنلي على ملعبه أنفيلد عصر السبت، النجم محمد صلاح تألق في المباراة السابقة وسجل هدف وصنع هدفين، وسط أنباء أن ليفربول سوف يجدد للنجم المصري ويجهز له عقد وراتب تاريخي، موعد مباراة ليفربول وبيرنلي عند 2.30 عصرا بتوقيت السعودية وهي افتتاحية جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، مباراة ليفربول منقولة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي غدًا السبت، سوف يشهد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش، وهي مباراة هامة بعد خسارة السيتي في الجولة الأولى أمام توتنهام، ليدز سوف يستضيف إيفرتون في مباراة مرتقبة، بينما يحل برينتفورد ضيفًا على كريستال بالاس في لندن.