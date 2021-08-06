جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022/2021 لقاءات الأسبوع الأول في البريميرليج

تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022 من يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 والمباراة الافتتاحية سوف تجمع أرسنال مع برينتفورد الصاعد حديثًا للبريميرليج، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022/2021 الأسبوع الأول، حيث يدخل مانشستر سيتي البطولة للدفاع عن لقبه، ينافسه بقوة على لقب البريميرليج هذا العام أندية: مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، أرسنال، ليستر سيتي.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022 الأسبوع الأول

كما ذكرنا يبدأ جدول مباريات الأسبوع الأول من البريميرليج 2022 يوم الجمعة بمباراة أرسنال وبرينتفورد، على أن تقام يوم السبت 14 أغسطس 2021 سبع مباريات، حيث تبدأ مباريات السبت بقمة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، ومن أهم مباريات الدوري الإنجليزي يوم السبت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس ومباراة ليفربول ونوريتش، ويوم الأحد 15 أغسطس تقام مباراتين، حيث يشهد هذا اليوم قمة مباريات الأسبوع الأول بين مانشستر سيتي وتوتنهام.