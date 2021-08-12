جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات الدوري السعودي اليوم جدول مباريات الدوري السعودي اليوم

اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 هو اليوم الثالث من أيام الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022، حيث تُقام اليوم مباراتين غاية في الأهمية، حيث نُقدم لكم جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة، هذا وقد بدأ الموسم الجديد يوم الأربعاء، حيث خسر العميد الاتحاد في المباراة الافتتاحية من الفيحاء بهدف دون رد، وأمس خسر الشباب من نادي أبها في أسبوع سقوط الكبار، بينما تعادل التعاون مع الحزم 3-3، وفاز الرائد على الفتح في بريدة.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

مباراة النصر وضمك هي المباراة الأولى مساء اليوم، وهي مباراة النصر وتُقام على ملعب مرسول بارك بالرياض، تبدأ المقابلة عند الساعة 7.05 مساء، مباراة النصر اليوم منقولة على قناة SSC، المباراة الثانية في جدول مباريات الدوري السعودي اليوم سوف تجمع بين الأهلي والفيصلي وتُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتبدأ عند الساعة 8.55 مساء.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة
المباراة الموعد مكان المباراة
مباراة النصر وضمك 7.05 مرسول بارك
مباراة الأهلي والفيصلي 8.55 الجوهرة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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