اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 هو اليوم الثالث من أيام الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022، حيث تُقام اليوم مباراتين غاية في الأهمية، حيث نُقدم لكم جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة، هذا وقد بدأ الموسم الجديد يوم الأربعاء، حيث خسر العميد الاتحاد في المباراة الافتتاحية من الفيحاء بهدف دون رد، وأمس خسر الشباب من نادي أبها في أسبوع سقوط الكبار، بينما تعادل التعاون مع الحزم 3-3، وفاز الرائد على الفتح في بريدة.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

مباراة النصر وضمك هي المباراة الأولى مساء اليوم، وهي مباراة النصر وتُقام على ملعب مرسول بارك بالرياض، تبدأ المقابلة عند الساعة 7.05 مساء، مباراة النصر اليوم منقولة على قناة SSC، المباراة الثانية في جدول مباريات الدوري السعودي اليوم سوف تجمع بين الأهلي والفيصلي وتُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتبدأ عند الساعة 8.55 مساء.