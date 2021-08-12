جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس 12 أغسطس 2021

تقام اليوم الخميس، ثلاث مباريات في الدوري السعودي للمحترفين في ثاني أيام الأسبوع الأول من البطولة والتي بدأت رسميًا أمس بمباراة الاتحاد والفيحاء، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات الدوري السعودي 2022 اليوم الخميس، ومباريات هامة وقوية، هذا وقد نجح نادي الفيحاء في تحقيق مفاجأة في افتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالفوز على العميد الاتحاد بهدف دون رد.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

القنوات الناقلة للدوري السعودي هي قنوات SSC الجديدة، أولى لقاءات جدول مباريات الدوري السعودي اليوم، سوف يستضيف فيها فريق أبها نادي الشباب، حيث من المرتقب أن تكون مباراة قوية ومليئة بالأهداف، ثاني مباراة سوف تكون في بريدة عندما يستضيف الرائد نادي الفتح، وفي الثالثة وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم يحل سكري القصيم نادي التعاون ضيفًا على الحزم.