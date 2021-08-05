جدول مباريات الدوري السعودي 2022/2021 “الأسبوع الأول”

كل الجماهير في السعودية والخليج العربي في انتظار انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 حيث تتنافس 16 ناديًا في البطولة الأقوى بالمنطقة والتي يحمل لقبها نادي الهلال، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدوري السعودي 2022 مباريات الجولة الأولى من تلك المسابقة، سوف تتنافس على لقب الدوري أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب، وربما تدخل معهم أندية أخرى.

القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022

مجموعة قنوات سعودية جديدة سوف تكون الناقل الحصري لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، حيث تنقل مباريات الدوري السعودي قنوات SSC الجديدة، يمكنك مشاهدة مباريات الدوري السعودي مجانًا بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات بتقنية HD فعليك شراء جهاز GOBX، كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري السعودي 2022 على شبكة الإنترنت مجانًا على شاهد SD وباشتراك على شاهد بلس بتقنية HD.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 الأسبوع الأول

بداية جدول مباريات الدوري السعودي 2022 سوف تكون يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، المباراة الافتتاحية سوف تجمع نادي الاتحاد مع نادي الفيحاء على ملعب الأخير بالمجمعة، ويوم الخميس تُقام ثلاث مباريات، ويوم الجمعة مباراتين حيث يستضيف النصر نادي ضمك، ويستضيف الأهلي نادي الفيصلي، على أن تقام السبت مباراتين، أخر مباراة في الأسبوع الأول من الدوري السعودي تجمع الهلال مع الصاعد حديثًا الطائي.