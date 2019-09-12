جدول مباريات الدوري الممتاز المصري لموسم 2019/2020

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز المصري موسم 2019/2020 عن مواجهات قوية منذ الأسابيع الأولي من بطولة الدوري الممتاز المصري، حيث يتقابل في الأسبوع الأول من بطولة الدوري للموسم الجديد النادي الأهلي حامل لقب بطولة الدوري الممتاز المصري الموسم الماضي مع فريق سموحه، بينما سيواجه نادي الزمالك صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الماضي مع فريق الاتحاد السكندري.







وأخيراً يلتقي نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث الموسم الماضي بعد فريق الأهلي والزمالك مع فريق انبي، وسوف نقدم في هذا التقرير جدول مباريات الدوري الممتاز المصري للموسم الجديد 2019/2020.

جدول مباريات الدوري الممتاز المصري موسم 2019/2020 :-







الأسبوع الفرق المتنافسة الأول الأهلي ضد سموحة ، الزمالك ضد الاتحاد السكندري ، طنطا ضد وادي دجلة ، المقاولون العرب ضد طلائع الجيش، المقاصة ضد أسوان، إنبي ضد بيراميدز، حرس الحدود ضد المصري، الإسماعيلي ضد الجونة، إف سي مصر ضد الإنتاج الحربي. الثاني طنطا ضد بيراميدز ، إنبي ضد طلائع الجيش، المقاولون العرب ضد سموحة، الأهلي ضد الإنتاج الحربي، إف سي مصر ضد أسوان، مصر المقاصة ضد الزمالك، الاتحاد السكندري ضد الجونة، الإسماعيلي ضد المصري، حرس الحدود ضد وادي دجلة. الثالث سموحة ضد أنبي ، طلائع الجيش ضد بيراميدز، وادي دجلة ضد الإسماعيلي، المصري ضد الاتحاد السكندري، الجونة ضد المقاصة، الزمالك ضد إف سي مصر، أسوان ضد الأهلي، الانتاج الحربي ضد المقاولون، حرس الحدود ضد طنطا. الرابع طنطا ضد طلائع الجيش ، بيراميدز ضد سموحة، إنبي ضد الانتاج الحربي، المقاولون العرب ضد أسوان، الأهلي ضد الزمالك، إف سي مصر ضد الجونة، مصر المقاصة ضد المصري، الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة ، الإسماعيلي ضد حرس الحدود. الخامس أسوان ضد إنبي ، الإنتاج الحربي ضد بيراميدز، سموحة ضد طلائع الجيش، حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري، وادي دجلة ضد المقاصة، المصري ضد إف سي مصر، الجونة ضد الأهلي ، الزمالك ضد المقاولون، الإسماعيلي ضد طنطا. السادس طنطا ضد سموحة ، طلائع الجيش ضد الإنتاج الحربي، بيراميدز ضد أسوان، إنبي ضد الزمالك، المقاولون العرب ضد الجونة، الأهلي ضد المصري، إف سي مصر ضد وادي دجلة، مصر المقاصة ضد حرس الحدود ، الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي.