جدول مباريات الدور 16 كأس أفريقيا 2019 ⚽ ماتش اليوم 6-7-2019 “مصر وجنوب أفريقيا”

انطلقت مباريات الدور 16 كأس أفريقيا 2019 امس الجمعة 5 يوليو 2019، والمقرر لهذا الدور الفترة من 5 يوليو وحتى يوم الاثنين 8 يوليو الجاري، حيث يتم بث يوميا مباراتين وفق جدول ومباريات الدور ال 16 بطولة كأس الامم الافريقية، وعن نتائج مباريات الجمعة 5-7-2019، فقد تم أقصاء منتخب المغرب من منتخب بنين في المباراة التي جمعت المنتخبين الساعة 6:00 مساءً بركلات الترجيح،كما استطاع منتخب السنغال من أقصاء منتخب أوغندا في مباراته أمس بنتيجة (1- 0)، واصبح اللقاء المرتقب للدور الثمانية بين بنين والسنغال.

مباريات الدور 16 كأس أفريقيا 2019

كما سبق وقمنا بعمل تقرير شامل لدور المجموعات ببطولة إفريقيا، وعن الدور الحالي فقد خرج منتخب المغرب بنتيجة مخزية من منتخب بنين الذي لعب بعدد 10 لاعبين، واستطاع إنهاء المباراة لصالحه، وذلك خارج التوقعات التي كان يتوقعها الكثير من الفوز بالبطولة لمنتخب المغرب، وعن مباريات اليوم السبت 6-7-2019 تأتي مباراة هامة لمنتخب الفراعنة، حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا الليلة في الساعة 10:00 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مصيرية لبقاء المنتخب المصري ووصوله للدور الثمانية، كما تنطلق الليلة في الساعة 6:00 مباراة نيجيريا والكاميرون على ملعب الإسكندرية.

متابعة مباريات كأس الامم الافريقية

من خلال متابعة جدول مباريات الدور 16 كأس أفريقيا 2019 فقد استطاع 16 منتخب من الصعود للدور ال 16 في بطولة كأس الامم الافريقية، كما ودع البطولة قبل انطلاق مباريات الدور الستة عشر عدد 8 منتخبات وهم:

منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى:

منتخب بوروندي في المجموعة الثانية

منتخبي كينيا، وتنزانيا في المجموعة الثالثة:

منتخب ناميبيا في المجموعة الرابعة

انجولا- موريتانيا ضمن المجموعة الخامسة

غينيا بيساو في المجموعة السادسة

بيان جدول مباريات الدور الستة عشر

هذا جدول تفصيلي يتضمن المواعيد والمباريات وتجدونه في بحث جوجل والمتضمن توقيت كل مباراة، والملعب الذي تقام به، وكذلك النتيجة حال انتهاء المباراة، وهذا بيان تفاصيل الجدول

التاريخ المنتخبات الساعة الملعب النتيجة الجمعة 5 يوليو 2019 المغرب× بنين 6:00 مساءً استاد السلام (1 -1) (1-4) بنين ضربات الجزاء الجمعة 5 يوليو 2019 أوغندا× السنغال 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي (1- 0) للسنغال السبت 6 يوليو 2019 نيجيريا× الكاميرون 6:00 م استاد إسكندرية السبت 6 يوليو 2019 مصر× جنوب أفريقيا 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي الأحد 7 يوليو 2019 مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 6:00 مساء استاد الإسكندرية الأحد 7 يوليو 2019 الجزائر × غينيا 9:00 مساء استاد الدفاع الجوى الاثنين 8 يوليو 2019 مالى × كوت ديفوار 6:00 مساء استاد السويس الجديد الاثنين 8 يوليو 2019 غانا × تونس 9:00 مساءً استاد الإسماعيلية

المنتخبات التي تودع البطولة بالدور 16

منتخب المغرب

منتخب أوغندا

المنتخبات الصاعدة للدور الثمانية