جدول مباريات السعودية للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022

بواسطة محمود عطا الله
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تستضيف المملكة العربية السعودية مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا “أوزبكستان 2023” تُقام مباريات تلك المجموعة في سبتمبر الجاري، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات منتخب السعودية للشباب في تصفيات آسيا 2022 تحت 20 سنة، تضم المجموعة الأولى إلى جانب السعودي تحت 20 سنة منتخبات أوزبكستان والصين والمالديف وميانمار.

جدول مباريات السعودية للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة 2022

تبدا مباريات المجموعة الأولى يوم 10 سبتمبر 2022، لكن جدول مباريات منتخب السعودية للشباب في تصفيات آسيا 2022 تحت 20 سنة يبدأ من يوم 12 سبتمبر، مباراة السعودية للشباب القادمة في تصفيات آسيا ستكون ضد المالديف، على أن يلتقي الأخضر يوم 14 مع أوزبكستان، يوم 16 مع ميانمار، يوم 18 مع منتخب الصين، تضم التصفيات عشر مجموعات.

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمواعيد مباريات السعودية للشباب القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة القنوات الرياضية السعودية، يتأهل إلى النهائيات بأوزبكستان، أبطال المجموعات العشرة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

جدول مباريات السعودية للشباب تصفيات كأس آسيا 2022
المباراة الموعد بتوقيت اليمن والسعودية
الإثنين 12 سبتمبر 2022
مباراة السعودية والمالديف للشباب 9.30 مساء
الأربعاء 14 سبتمبر 2022
مباراة السعودية وأوزبكستان للشباب 6.15 مساء
الجمعة 16 سبتمبر 2022
مباراة السعودية وميانمار 9.30 مساء
الأحد 18 سبتمبر 2022
مباراة السعودية والصين للشباب 9 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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