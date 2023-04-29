جدول مباريات العراق في كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 سنة

نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد منتخب العراق للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة والتي تُقام في الأرجنتين من 20 مايو حتى 11 يونيو 2023، يشارك في البطولة 24 منتخبًا من كل قارات العالم، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، مجموعة منتخب العراق للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة هي الخامسة، وتضم المجموعة إلى جانب العراق للشباب منتخبات إنجلترا وتونس وأوروجواي.

مواعيد مباريات العراق للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب العراق للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة من يوم 22 مايو 2023 ومباراة هامة ضد أوروجواي، لعبة العراق وتونس هي الثانية وتُقام يوم 25 مايو، لعبة العراق وإنجلترا للشباب في المونديال سوف تكون يوم 28 مايو 2023، يتأهل إلى دور 16، بطل ووصيف المجموعات الست، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

منتخب العراق للشباب تأهل لكأس العالم تحت 20 سنة، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023 لتلك المرحلة السنية، شارك المنتخب العراق في كأس العالم للشباب من قبل 5 مرات، أخر مشاركة كانت في 2013، أفضل مركز كان المركز الرابع في نسخة 2013.