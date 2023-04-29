جدول مباريات العراق في كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 سنة

بواسطة محمود عطا الله
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نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد منتخب العراق للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة والتي تُقام في الأرجنتين من 20 مايو حتى 11 يونيو 2023، يشارك في البطولة 24 منتخبًا من كل قارات العالم، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على ست مجموعات، مجموعة منتخب العراق للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة هي الخامسة، وتضم المجموعة إلى جانب العراق للشباب منتخبات إنجلترا وتونس وأوروجواي.

مواعيد مباريات العراق للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة

تبدأ مواعيد جدول مباريات منتخب العراق للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة من يوم 22 مايو 2023 ومباراة هامة ضد أوروجواي، لعبة العراق وتونس هي الثانية وتُقام يوم 25 مايو، لعبة العراق وإنجلترا للشباب في المونديال سوف تكون يوم 28 مايو 2023، يتأهل إلى دور 16، بطل ووصيف المجموعات الست، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

منتخب العراق للشباب تأهل لكأس العالم تحت 20 سنة، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023 لتلك المرحلة السنية، شارك المنتخب العراق في كأس العالم للشباب من قبل 5 مرات، أخر مشاركة كانت في 2013، أفضل مركز كان المركز الرابع في نسخة 2013.

مواعيد مباريات العراق للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة القادمة
المباراة الموعد
يوم 22 مايو 2023
مباراة العراق وأوروجواي الساعة 23.00 بتوقيت العراق
يوم 25 مايو 2023
لعبة العراق وتونس للشباب الساعة 23.00 بتوقيت العراق
يوم 28 مايو 2023
لعبة العراق وإنجلترا للشباب الساعة 23.00 بتوقيت العراق
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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