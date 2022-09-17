جدول مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022 الودية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022 جدول مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022

تُقام بطولة الأردن الدولية الودية من 23 حتى 26 سبتمبر 2022 خلال فترة التوقف الدولي بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022 والقنوات الناقلة لمباريات تلك البطولة الهامة والقوية، يقود المنتخب العراقي المدير الفني الوطني راضي شنيشل، تُقام تلك البطولة في إطار استعدادات تلك المنتخبات لنهائيات كأس آسيا 2023.

جدول العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية 2022

تُقام مواعيد جدول مباريات العراق وعمان وسوريا في بطولة الأردن الدولية على يومين، اليوم الأول هو 23 سبتمبر ويشهد مباراة العراق وعمان، ومباراة سوريا والأردن، اليوم الختامي سوف يكون يوم 26 سبتمبر 2022، حيث يلتقي في المباراة الأولى الخاسران في الجولة الأولي، على أن تلتقي المنتخبات الفائزة على كأس البطولة في النهائي.

تُقام مباريات بطولة الأردن الدولية 2022 على ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، القنوات الناقلة للبطولة من المرتقب أن تكون القناة الأردنية الرياضية، ومن المتوقع أن تكون هناك عدة قنوات سوف تذيع مباريات العراق وسوريا وعمان في تلك البطولة.

جدول مباريات بطولة الأردن الدولية 2022
المبارة الموعد
23 سبتمبر 2022
مباراة العراق وعمان
مباراة سوريا والأردن
26 سبتمبر 2022
الخاسر مع الخاسر
الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من الثانية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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