جدول مباريات الكويت في خليجي 25 بالبصرة

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات منتخب الكويت في كأس الخليج القادمة 2023 بالعراق ومدينة البصرة، حيث يدخل الأزرق الكويتي خليجي 25 للبحث عن لقب جديد، منتخب الكويت هو أكثر المنتخبات فوزًا ببطولة كأس الخليج بعدد 10 ألقاب، يقود منتخب الكويت المدير الفني البرتغالي بينتو.
جدول مباريات الكويت في خليجي 25 بالعراق
- يبدأ جدول مواعيد مباريات منتخب الكويت في خليجي 25 (كأس الخليج 2023) في مدينة البصرة بالعراق من يوم 7 يناير 2022.
- وضعت قرعة خليجي 25 منتخب الكويت في المجموعة الثانية.
- تضم البطولة ثمان منتخبات، وزعتهم القرعة على مجموعتين كل مجموعة بها أربع منتخبات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.
- المجموعة الأولى: السعودية والعراق واليمن وعمان.
- مجموعة الكويت في خليجي 25 هي المجموعة الثانية وتضم: الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
- جدول مباريات الكويت القادمة في كأس الخليج 2023 هو كالتالي:
– مباراة الكويت وقطر يوم السبت 7 يناير 2023.
– مباراة الكويت والإمارات يوم الثلاثاء 10 يناير 2023.
– مباراة الكويت والبحرين يوم الجمعة 13 يناير 2023.