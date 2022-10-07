جدول مباريات الكويت للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022

يخوض منتخب الكويت للشباب بداية من 14 اكتوبر 2022 الجاري تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 بأوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الكويت للشباب في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة ولقاءات المجموعة الثامنة التي تُقام مبارياتها في الكويت، تضم تلك المجموعة الكويت والعراق والهند وأستراليا للشباب، كان مقررًا لمباريات تلك المجموعة أن تُقام في العراق الشهر الماضي، لكن تم نقلها للكويت.

مباريات الكويت القادمة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022

تبدأ مواعيد جدول مباريات الكويت في تصفيات كأس آسيا للشباب 2022 المؤهلة إلى أوزبكستان 2023 بمواجهة أستراليا تحت 20 سنة يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، مباراة الكويت والعراق للشباب القادمة تحت 20 ستكون يوم الأحد 16 أكتوبر، المباراة الثالثة للأزرق ضد الهند ستكون يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، يصعد بطل المجموعة إلى النهائيات، في حين ينافس صاحب المركز الثاني على بطاقة ضمن أفضل خمسة على مستوى المجموعات العشر.