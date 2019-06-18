جدول مباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2019.. مواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019 المنتظرة من جميع محبي كرة القدم، وتنطلق أولى مباريات بطولة أفريقيا يوم 21 يونيو 2019، حتى يوم 19 يوليو 2019، وستقام البطولة على أرض مصر، والتي قامت بتجهيز كل ما يخص البطولة والاهتمام بكافة الأشياء، لتظهر لنا البطولة بشكل مشرف ويليق بمكانة واسم مصر، وهذا العام تم زيادة الجوائز المالية من الكاف CAF، ليحصل البطل على 4.5 مليون دولار، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، بجانب تسهيلات حجز تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، حيث يمكن الحجز من خلال موقع تذكرتي دوت كوم، ويرجى العلم بأن غالبية التذاكر لم تعد متاحة الآن، بسبب سرعة حجزها منذ إنطلاق الموقع، ولكن للحجز يتم الدخول إلى موقع تذكرتي tazkarti.com، ثم تسجيل الدخول واتباع التعليمات لتحصل على رقم خاص بك لإتمام عملية الشراء، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع، ترجع مرة أخرى إلى الموقع لحجز تذاكر المباريات المتوفرة.

وبعدها يتم استلام تذاكر مباريات كأس أفريقيا 2019 عن طريق منافذ استلام التذاكر، وبالنسبة لأسعار تذاكر حضور المباريات التي يلعب بها المنتخب المصري هي” 150 جنيه لدرجة الثالثة، و 400 جنيه للدرجة الثانية، و 600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و 2500 جنيه للمقصورة”، وتذاكر حضور باقي المباريات هي ” 100 جنيه للدرجة الأولى، 300 جنيه للدرجة الثانية، و 500 جنيه للدرجة الأولى”، وسنقدم لكم في هذا الموضوع مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2019.

جدول مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

تضم بطولة أفريقيا 2019 هذا العام 6 مجموعات، كل مجموعة تضم عدد معين من الدول، ويرجى العلم أن هذا العام زادت عدد الدول المشاركة في بطولة كأس أفريقيا عن الأعوام الماضية، وجاء المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وعن تقسيم المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: اوغندا، الكونغو، زيمبابوي، مصر.

المجموعة الثانية: غينيا، مدغشقر، بوروندي، نيجيريا.

المجموعة الثالثة: الجزائر، كينيا، تنزانيا، السنغال.

المجموعة الرابعة: كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، المغرب، ناميبيا.

المجموعة الخامسة: تونس، موريتانيا، مالي، أنجولا.

المجموعة السادسة: بينين، غانا، غينيا، الكاميرون.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية 2019

مباراة السنغال وتنزانيا 23/6/2019 في السابعة مساء مباراة الجزائر وكينيا 23/6/2019 ف الساعة العاشرة مساء مباراة السنغال والجزائر 27/6/2019 في السابعة مساء مباراة كينيا وتنزانيا 27/6/2019 في العاشرة مساء مباراة تنزانيا والجزائر 1/7/2019 في التاسعة مساء مباراة كينيا والسنغال 1/7/2019 في التاسعة مساء

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القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019

حصلت مجموعة قنوات Bein sports على حقوق بث كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط، فهي ستعد الناقل الحصري لبطولة أفريقيا، ولكن هناك بعض القنوات الأخرى التي ستبث البطولة، منها قناة تايم سبورت المصرية وستبث المباريات على التردد الأرضي وليس الفضائي، وقناة جنوب أفريقيا الأولى، ويمكن أيضا متابعة مباريات كاس امم افريقيا 2019 عبر الإنترنت، وذلك من خلال خدمة بي إن كونكت التي توفرها المجموعة العربية.