جدول مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019| مواعيد مباريات المغرب في كاس امم افريقيا

جدول ومواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستنطلق بعد أيام قليلة، حيث تبدأ من يوم 21 يونيو 2019 حتى 19 يوليو 2019، وستكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وستقام المباراة على أرض استاد القاهرة الدولي، وتضم بطولة كأس الأمم الأفريقية 6 مجموعات، كل مجموعة تضم عدد معين من الدول، وتقع مصر في المجموعة الأولى، ويتساءل الكثير من الناس حول كيفية شراء تذاكر بطولة أفريقيا، وبالرغم من نفاذ عدد كبير من التذاكر، إلا أنه مازال حجز التذاكر متوفر لبعض المباريات، ويتم بطريقة سهلة للغاية عن طريق الدخول إلى موقع تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، ثم البدء في تسجيل الدخول للحصول على الرقم الخاص للشراء، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع، يتم حجز المباريات المراد حضورها واستلامها من منافذ استلام تذاكر كأس أفريقيا 2019، وذلك تسهيلا على المواطنين وأيضا لمنع الاستخدام السيء لتذاكر حضور المباريات.

وعن المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2019 فهي تسمى مجموعة الموت، وتضم منتخب المغرب مع جنوب أفريقيا وناميبيا وكوت ديفوار، لذلك ستكون المباريات صعبة للغاية ولكن يسعى المنتخب المغربي، لإحراز التقدم في بطولة أفريقيا هذا العام، ويرجى العلم بأن عدد الدول المشاركة في البطولة هذا العام، أكثر من الأعوام السابقة حيث يشارك 24 منتخب في كأس أفريقيا 2019.

جدول مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2019

سنقدم لكم في هذا الموضوع مواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019، للرجوع إليه ومشاهدته في أي وقت قبل بداية المباريات، ويضم الجدول المباريات وتاريخها ومواعيدها، وهي ستكون كالتالي:

مباراة المغرب ×ناميبيا 23/6/2019 الساعة الرابعة والنصف مساء مباراة كوت ديفوار× جنوب أفريقيا 24/6/2019 الساعة الرابعة والنصف مساء مباراة المغرب× كوت ديفوار 28/6/2019 الساعة السابعة مساء مباراة جنوب أفريقيا × ناميبيا 28/6/2019 الساعة العاشرة مساء مباراة جنوب أفريقيا× المغرب 1/7/2019 الساعة السادسة مساء مباراة ناميبيا× كوت ديفوار 1/7/2019 الساعة السادسة مساء

مجموعات كاس امم افريقيا 2019:

المجموعة الأولى: الكونغو، زيمبابوي، اوغندا، مصر.

المجموعة الثانية: مدغشقر، بوروندي، نيجيريا، غينيا.

المجموعة الثالثة: السنغال، تنزانيا، كينيا، الجزائر.

المجموعة الرابعة، ناميبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.

المجموعة الخامسة: مالي، أنجولا، تونس، موريتانيا.

المجموعة السادسة: غينيا بيساو، غانا، بينين، الكاميرون.

ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر

ستقام بطولة أفريقيا في مصر على أرض 6 ملاعب، وجميعهم مجهزين بشكل كامل، وتم الاهتمام بكافة الملاعب، وقدرتها على استقبال المباريات والمشجعين، وتتوزع الملاعب كالتالي:

استاد الدفاع الجوي. استاد القاهرة الدولي. استاد السلام. استاد الإسماعيلية. استاد السويس. استاد الإسكندرية.

وعن تذاكر المباريات فهي تتنوع مابين متوسطة ومرتفعة، وتختلف عن مباريات منتخب مصر وباقي المباريات، فحضور مباريات منتخب مصر تكون كالتالي ” 150 جنية الدرجة الثالثة، 400 جنيه الدرجة الثانية، 600 جنيه الدرجة الأولى، 500 أولى علوي، 2500 جنيه المقصورات”، أما أسعار حضور باقي المباريات كالتالي” 100 جنيه للدرجة الثالثة، 300 جنيه للدرجة الثانية، 500 جنيه للدرجة الأولى”.