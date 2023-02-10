نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023 وكل مباريات دور المجموعات من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم على مستوى أندية القارة، حيث نُقدم لكم موعد مباراة المريخ القادمة في بطولة إفريقيا، هذا ويسعى بطل السودان لتحقيق مباريات قوية في هذا الدور، ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي، ويمتلك المريخ نجومًا قادرة على ذلك.

جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

تبدأ مواعيد جدول مباريات المريخ السوداني القادمة في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 11 فبراير 2023 ومواجهة قوية مع الترجي التونسي، يذكر أن قرعة دور 16 (المجموعات) قد أوقعت المريخ في المجموعة الرابعة القوية التي تضم بطل السودان مع الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة المريخ القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد مباراة الترجي الأولى سوف تكون ضد الزمالك المصري يوم الجمعة 17 فبراير 2023، المباراة الثالثة ستكون ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 24 فبراير، تُقام الجولتين الرابعة والخامسة خلال شهر مارس، والجولة الأخيرة ستكون في بداية أبريل.