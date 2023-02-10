جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023 جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023 وكل مباريات دور المجموعات من البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم على مستوى أندية القارة، حيث نُقدم لكم موعد مباراة المريخ القادمة في بطولة إفريقيا، هذا ويسعى بطل السودان لتحقيق مباريات قوية في هذا الدور، ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي، ويمتلك المريخ نجومًا قادرة على ذلك.

جدول مباريات المريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023

تبدأ مواعيد جدول مباريات المريخ السوداني القادمة في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 11 فبراير 2023 ومواجهة قوية مع الترجي التونسي، يذكر أن قرعة دور 16 (المجموعات) قد أوقعت المريخ في المجموعة الرابعة القوية التي تضم بطل السودان مع الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة المريخ القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد مباراة الترجي الأولى سوف تكون ضد الزمالك المصري يوم الجمعة 17 فبراير 2023، المباراة الثالثة ستكون ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 24 فبراير، تُقام الجولتين الرابعة والخامسة خلال شهر مارس، والجولة الأخيرة ستكون في بداية أبريل.

مباريات المريخ القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023
المباراة الموعد بتوقيت السودان
السبت 11 فبرا ير 2023
مباراة الترجي والمريخ 6 مساء
الجمعة 17 فبراير 2023
مباراة المريخ والزمالك 3 مساء
الجمعة 24 فبراير 2023
مباراة المريخ وشباب بلوزداد 3 مساء
الثلاثاء 7 مارس 2023
مباراة شباب بلوزداد والمريخ 4 مساء
الجمعة 17 مارس 2023
كورة المريخ والترجي 4 مساء
السبت 1 أبريل 2023
مباراة الزمالك والمريخ 3 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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