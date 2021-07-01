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جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر تلك المرحلة التي يشارك فيها 12 منتخبًا آسيويًا منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 المرحلة الأخيرة، أقيمت القرعة اليوم في المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، حيث تم نقل مراسم سحب القرعة عن طريق الفيديو لكل العالم.

1 مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022
2 جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة السعودية في تصفيات المونديال تُشبه إلى حد كبير نفس المجموعة التي تأهل الأخضر من خلالها لمونديال روسيا الماضي، حيث تأهل المنتخب السعودي في النسخة الماضية مع اليابان إلى روسيا وعلى حساب أستراليا، والمنتخبات الثلاثة جاءت في نفس المجموعة لهذا العام وهي المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

تبدأ مواعيد جدول المنتخب السعودي في تصفيات المونديال من يوم 2 سبتمبر 2021 عندما يستضيف الأخضر منتخب فيتنام، في السابع من نفس الشهر يحل منتخب السعودية ضيفًا على سلطنة عمان، على أن يستضيف اليابان والصين في 7 و 12 أكتوبر على التوالي، نهاية الدور الأول من مجموعة السعودية سوف يكون يوم 11 نوفمبر 2021 ويحل المنتخب السعودي فيه ضيفًا على أستراليا.

جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
الموعد المباراة
2 سبتمبر 2021 مباراة السعودية وفيتنام
7 سبتمبر 2021 مبارة عمان والسعودية
7 أكتوبر 2021 مباراة السعودية واليابان
12 أكتوبر 2021 مباراة السعودية والصين
11 نوفمبر 2021 مباراة أستراليا والسعودية
16 نوفمبر 2021 مبارة فيتنام والسعودية
27 يناير 2022 مباراة السعودية وعمان
1 فبراير 2022 مباراة اليابان والسعودية
24 مارس 2022 مباراة الصين والسعودية
29 مارس 2022 مباراة السعودية وأستراليا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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