جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر تلك المرحلة التي يشارك فيها 12 منتخبًا آسيويًا منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 المرحلة الأخيرة، أقيمت القرعة اليوم في المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، حيث تم نقل مراسم سحب القرعة عن طريق الفيديو لكل العالم.
مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022
مجموعة السعودية في تصفيات المونديال تُشبه إلى حد كبير نفس المجموعة التي تأهل الأخضر من خلالها لمونديال روسيا الماضي، حيث تأهل المنتخب السعودي في النسخة الماضية مع اليابان إلى روسيا وعلى حساب أستراليا، والمنتخبات الثلاثة جاءت في نفس المجموعة لهذا العام وهي المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.
جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
تبدأ مواعيد جدول المنتخب السعودي في تصفيات المونديال من يوم 2 سبتمبر 2021 عندما يستضيف الأخضر منتخب فيتنام، في السابع من نفس الشهر يحل منتخب السعودية ضيفًا على سلطنة عمان، على أن يستضيف اليابان والصين في 7 و 12 أكتوبر على التوالي، نهاية الدور الأول من مجموعة السعودية سوف يكون يوم 11 نوفمبر 2021 ويحل المنتخب السعودي فيه ضيفًا على أستراليا.
|جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
|الموعد
|المباراة
|2 سبتمبر 2021
|مباراة السعودية وفيتنام
|7 سبتمبر 2021
|مبارة عمان والسعودية
|7 أكتوبر 2021
|مباراة السعودية واليابان
|12 أكتوبر 2021
|مباراة السعودية والصين
|11 نوفمبر 2021
|مباراة أستراليا والسعودية
|16 نوفمبر 2021
|مبارة فيتنام والسعودية
|27 يناير 2022
|مباراة السعودية وعمان
|1 فبراير 2022
|مباراة اليابان والسعودية
|24 مارس 2022
|مباراة الصين والسعودية
|29 مارس 2022
|مباراة السعودية وأستراليا