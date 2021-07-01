أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نتائج قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر تلك المرحلة التي يشارك فيها 12 منتخبًا آسيويًا منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 المرحلة الأخيرة، أقيمت القرعة اليوم في المقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، حيث تم نقل مراسم سحب القرعة عن طريق الفيديو لكل العالم.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

مجموعة السعودية في تصفيات المونديال تُشبه إلى حد كبير نفس المجموعة التي تأهل الأخضر من خلالها لمونديال روسيا الماضي، حيث تأهل المنتخب السعودي في النسخة الماضية مع اليابان إلى روسيا وعلى حساب أستراليا، والمنتخبات الثلاثة جاءت في نفس المجموعة لهذا العام وهي المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

تبدأ مواعيد جدول المنتخب السعودي في تصفيات المونديال من يوم 2 سبتمبر 2021 عندما يستضيف الأخضر منتخب فيتنام، في السابع من نفس الشهر يحل منتخب السعودية ضيفًا على سلطنة عمان، على أن يستضيف اليابان والصين في 7 و 12 أكتوبر على التوالي، نهاية الدور الأول من مجموعة السعودية سوف يكون يوم 11 نوفمبر 2021 ويحل المنتخب السعودي فيه ضيفًا على أستراليا.