جدول مباريات المنتخب القطري في الكأس الذهبية 2021 بأمريكا

يشارك منتخب قطر في كأس الكونكاكاف الذهبية 2021 وهي بطولة أمم أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي، وتقام تلك البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 ومواعيد مباريات العنابي والقنوات الناقلة، هذا وقد أوقعت القرعة المنتخب القطري في المجموعة الرابعة مع منتخبات: بنما، غرينادا، الهندوراس.

جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021

خاض منتخب قطر بطل آسيا معسكر تدريبي أوروبي في دولة كرواتيا استعدادًا لكأس الكونكاكاف (أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، العنابي القطري يستعد جيدًا بعد ذلك للمشاركة في مونديال 2022 الذي يقام على ملاعبه، يبدأ جدول مباريات قطر في الكأس الذهبية 2021 بلقاء منتخب بنما، تلك المباراة التي تُقام فجر الأربعاء.

تُقام مباريات المنتخب القطري في أمريكا على ملعب مدينة هيوستن، القنوات الناقلة لمباريات الكأس الذهبية 2021 هي قنوات bein sports، ثاني مباريات العنابي القطري سوف تكون أمام غرينادا، والثالثة أمام الهندوراس.