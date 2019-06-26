جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019| موعد مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019

يتابع الملايين من محبي ومتابعي كرة القدم، كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة على أرض مصر منذ يوم الجمعة الماضي، كما يتاعب اليوم الملايين من مشجعي مصر والكونغو، التي من المقرر اقامتها اليوم الجمعة 26-6-2019 على أرض مصر، وهي من المباريات الهامة، ومن خلال تلك التقرير سوف نقوم بعرض جميع مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية لجميع الفرق العربية، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم كل ماهو حديد .

جدول مبارايات كأس الأمم الفريقية 2019

موعد مباريات مصر في كأس أمم افريقيا 2019

نتابع معكم اليوم جميع مواعيد مباريات منتخب مصر، وذلك من أول مباراة لعبتها مصر الجمعة الماضية وهي مباراة مصر ضد زيمبابوي المقامة في استاد القاهرة.

جدول مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأربعاء

نيجيريا – غينيا:

موعد المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وسوف تقام المباراة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أوغندا – زيمبابوي:

موعد المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وسوف المباراة تقام على استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولي.

مصر – جمهورية الكونغو الديمقراطية:

سوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة وسوف تقام الثانية عشرة بتوقيت أبوظبي.

المباراة تقام على استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولي.

** والجدير بالذكر ان كافة المباريات يتم نقلها عبر قنوات بي ان سبورتس عبر شاشتها فضائياً ، وقناة تايم سبورتس عبر شاشتها أرضياً في مصر.