ننشر جدول مواعيد مباريات الهلال السعودي الودية في معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد 2019-2020 والذي يبدأ بملاقاة الأهلي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2019، يقام معسكر نادي الهلال بالنمسا في مدينة لينز، يقود الفريق بالمعسكر المدير الفني الروماني الجديد رازفان لوشيسكو، ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل عودة الفريق للوطن والتجهيز للقاء الأهلي ثم بداية الدوري السعودي للمحترفين الجديد، ومن المرتقب أن يظهر الهلال بصورة جيدة مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة الأستاذ فهد بن نافل.

جدول مباريات الهلال الودية في النمسا صيف 2019

يتكون جدول مواعيد مباريات الهلال الودية بالنمسا من عدد 6 مباريات ودية، حيث قرر المدير الفني الروماني للفريق أن تكون المباريات ستة بدلا من أربعة، وستكون المباريات متدرجة القوة، بداية من فرق متوسطة القوة، ثم الفرق الأوروبية القوية والعالمية، أول ثلاثة مباريات ستكون أمام ناديين من النمسا وثالث من المجر، المباراة السادسة ستكون أمام فريق أودينيزي الإيطالي، من الجدير بالذكر أن نادي الهلال سيعود للرياض يوم الخميس 25 يوليو 2019، على أن تكون سادس المباريات الودية بالنمسا يوم 24 يوليو الجاري.