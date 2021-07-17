جدول مباريات الهلال الودية في النمسا صيف 2021

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات الهلال الودية في النمسا جدول مباريات الهلال الودية في النمسا

بدأ الهلال السعودي معسكره الخارجي في دولة النمسا مع مطلع الثلث الثاني من شهر يوليو 2021، ويستمر المعسكر حتى مطلع أغسطس، هذا ونستعرض معكم جدول مباريات الهلال الودية في معسكر النمسا 2021، تلك المباريات التي اعتمدها الجهاز الفني لتجهيز الزعيم للعودة إلى المنافسات المحلية والقارية للدفاع عن ألقابه وبطولاته التي حققها العام الماضي.

جدول مباريات الهلال في النمسا 2021

اعتمد الجهاز الفني بقيادة جارديم مباريات متصاعدة القوة لتجهيز الزعيم، يبدأ الهلال مبارياته الودية بمواجهة بينزغاو النمساوي يوم الأحد 18 يوليو 2021، يوم 22 يوليو يلتقي الهلال مع زيليرنيكار بانسيفو الصربي، ثالث وخامس المباريات لم يتحدد المنافس فيهما، بينما ستكون المباراة الرابعة يوم 30 يوليو أمام إيبار الإسباني.

جدول مباريات الهلال الودية في النمسا
الموعد المباراة الموعد بتوقيت السعودية
18 يوليو 2021 مباراة الهلال وبينزغاو النمساوي 18.00
22 يوليو 2021 مباراة الهلال وبانسيفو الصربي 18.30
25 يوليو 2021 مباراة الهلال والمنافس لم يحدد
30 يوليو 2021 مباراة الهلال وإيبار الإسباني 18.30
1 أغسطس 2021 مباراة الهلال والمنافس لم يحدد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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