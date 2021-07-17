جدول مباريات الهلال الودية في النمسا صيف 2021

بدأ الهلال السعودي معسكره الخارجي في دولة النمسا مع مطلع الثلث الثاني من شهر يوليو 2021، ويستمر المعسكر حتى مطلع أغسطس، هذا ونستعرض معكم جدول مباريات الهلال الودية في معسكر النمسا 2021، تلك المباريات التي اعتمدها الجهاز الفني لتجهيز الزعيم للعودة إلى المنافسات المحلية والقارية للدفاع عن ألقابه وبطولاته التي حققها العام الماضي.

جدول مباريات الهلال في النمسا 2021

اعتمد الجهاز الفني بقيادة جارديم مباريات متصاعدة القوة لتجهيز الزعيم، يبدأ الهلال مبارياته الودية بمواجهة بينزغاو النمساوي يوم الأحد 18 يوليو 2021، يوم 22 يوليو يلتقي الهلال مع زيليرنيكار بانسيفو الصربي، ثالث وخامس المباريات لم يتحدد المنافس فيهما، بينما ستكون المباراة الرابعة يوم 30 يوليو أمام إيبار الإسباني.