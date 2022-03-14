يبدأ الهلال السعودي مشواره للدفاع عن لقبه بدور المجموعات من البطولة الآسيوية حيث وضعت القرعة الزعيم في المجموعة الأولى، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022، حيث يبحث الهلال من خلال تلك النسخة عن التتويج بهذا اللقب من جديد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم، مجموعة الهلال في آسيا تضم الريان القطري والاستقلال بطل طاجيكستان وفريق متأهل من التمهيدي وهو الشارقة الإماراتي أو الزوراء العراقي.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

يضم دور المجموعات من بطولة آسيا 8 مجموعات، خمسة لأندية غرب آسيا وثلاثة مجموعات لأندية الشرق، تستضيف المملكة العربية السعودية كل مباريات المجموعات الخمس لأندية الغرب وتستضيفها أربعة مدن سعودية، جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا يبدأ يوم الجمعة 8 أبريل 2022 مع الشارقة أو الزوراء، يوم الإثنين 11 أبريل مباراة الهلال والريان، يوم الجمعة 15 أبريل مباراة الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

الدور الثاني من مباريات مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 يبدأ يوم الثلاثاء 19 أبريل ومباراة الهلال والاستقلال بطل طاجيكستان، يوم السبت 23 أبريل مباراة الهلال ضد الزوراء أو الشارقة، على أن يختتم الأزرق مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء 27 أبريل ومباراة ضد الريان القطري.