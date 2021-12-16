مسار الهلال في بطولة كأس الملك السعودي 2022 يبدأ من دور الستة عشر (ثمن النهائي) عندما يلتقي الزعيم مع نادي الرائد في بداية مشواره لتحقيق الفوز بلقب أغلى الكؤوس، حيث نُقدم لكم جدول مباريات الهلال القادمة في كأس الملك سلمان 2022، وتبدأ بطولة خادم الحرمين الشريفين هذا العام من الدور ثمن النهائي بمشاركة أندية دوري المحترفين فقط بسبب ازدحام جدول المباريات في هذا الموسم الكروي.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2022

يلتقي الهلال في ثمن نهائي كأس الملك 2022 مع نادي النصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الفائز يتأهل إلى الدور ربع النهائي من جدول كأس خادم الحرمين الشريفين، والفائز من مباراة الهلال والرائد يلتقي مع الفائز من مباراة النصر والاتفاق. مسار الهلال في كأس الملك 2022 إذا فاز على الرائد يلتقي مع النصر أو الأتفاق، وإذا استمر إلى قبل النهائي فمن المحتمل أن يلاقي الأهلي أو الشباب في هذا الدور.