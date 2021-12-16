جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2022

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022 جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022

مسار الهلال في بطولة كأس الملك السعودي 2022 يبدأ من دور الستة عشر (ثمن النهائي) عندما يلتقي الزعيم مع نادي الرائد في بداية مشواره لتحقيق الفوز بلقب أغلى الكؤوس، حيث نُقدم لكم جدول مباريات الهلال القادمة في كأس الملك سلمان 2022، وتبدأ بطولة خادم الحرمين الشريفين هذا العام من الدور ثمن النهائي بمشاركة أندية دوري المحترفين فقط بسبب ازدحام جدول المباريات في هذا الموسم الكروي.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2022

يلتقي الهلال في ثمن نهائي كأس الملك 2022 مع نادي النصر على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، الفائز يتأهل إلى الدور ربع النهائي من جدول كأس خادم الحرمين الشريفين، والفائز من مباراة الهلال والرائد يلتقي مع الفائز من مباراة النصر والاتفاق. مسار الهلال في كأس الملك 2022 إذا فاز على الرائد يلتقي مع النصر أو الأتفاق، وإذا استمر إلى قبل النهائي فمن المحتمل أن يلاقي الأهلي أو الشباب في هذا الدور.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022
المباراة الموعد بتوقيت السعودية 
دور 16 يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021
مباراة الهلال والرائد الساعة 8 مساء
دور ربع النهائي
الهلال أو الرائد ضد النصر أو الأتفاق
قبل النهائي
الهلال أو الرائد أو النصر أو الاتفاق

ضد

الأهلي أو الفيصلي أو ضمك أو الشباب
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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