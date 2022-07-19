جدول مباريات اليمن في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

وصلت بعثة منتخب اليمن تحت 20 سنة إلى مطار مدينة أبها السعودية يوم 16 يوليو الماضي للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي تُقام على ملاعب مدينتي أبها وخميس مشيط، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات منتخب اليمن في كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة بالسعودية، يلعب منتخب اليمن للشباب ضمن المجموعة الثانية مع الإمارات والأردن.

جدول مباريات اليمن في كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية للمنتخبات تحت 20 سنة سوف تكون 26 قناة فضائية رياضية عربية مفتوحة وفي مقدمتها القنوات الرياضية السعودية، جدول مواعيد مباريات اليمن في كأس العرب للشباب 2022 يبدأ يوم السبت 23 يوليو ومباراة اليمن والأردن، مباراة اليمن والإمارات للشباب القادمة والأخيرة في المجموعة سوف تكون يوم الثلاثاء 26 يوليو.

نظام البطولة يبدأ من دور المجموعات الذي يتكون من ست مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، يتأهل إلى الدور قبل النهائي، أبطال المجموعات وأفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني، مواعيد مباريات منتخب اليمن للشباب هي:

السبت 23 يوليو 2022 مباراة اليمن والأردن للشباب 5 مساء بتوقيت السعودية.

الثلاثاء 26 يوليو 2022 مباراة اليمن والإمارات الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.