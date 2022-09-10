جدول مباريات اليمن للشباب في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 20 سنة

نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليمن للشباب وموعد مباراة اليمن تحت 20 القادمة سبتمبر 2022 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات “أوزبكستان 2023” لتلك الفئة السنية، يلعب المنتخب اليمني في تلك التصفيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات اليابان وفلسطين ولاوس وغوام، تُقام التصفيات بنظام الدورات المجمعة كل مجموعة في دولة، تستضيف مباريات مجموعة منتخب اليمن للشباب دولة لاوس.

جدول مباريات اليمن للشباب القادمة 2022 في تصفيات كأس آسيا تحت 20

لعب منتخب اليمن أول مبارياته ضد المنتخب الفلسطيني وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ثاني مباريات جدول مواعيد مباريات اليمن للشباب القادمة في تصفيات كأس آسيا سبتمبر 2022 ستكون ضد منتخب لاوس يوم 14 سبتمبر، ثالث المباريات ستكون ضد غوام يوم 16، ويختتم منتخب الشباب اليمني مشواره في التصفيات والمباراة القوية المرتقبة ضد المنتخب الياباني يوم 18 سبتمبر.

نظام تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهل إلى “أوزبكستان 2023″هو أن التصفيات تتكون من عشر مجموعات، تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل إلى النهائيات، أبطال المجموعات العشرة وأفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.