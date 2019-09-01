جدول مباريات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2019 في الدور الإنجليزي وكأس مصر

لكل متابعي ومشجعي كورة القدم ودوري الأبطال،نتابع معكم اليوم من خلال موقع “كلمة دوت أورج” جدول كافة مباريات الدوري الأسباني والإنجليزي وأيضاً المصري اليوم الأحد 1/9/2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد من بطولة «لا ليجا»، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد .

حيث تعتبر انطلاقة الدوري الأسباني موسم 2019/2020 ، من أبرز وأقوى البدايات خلال الفترة الأخيرة التي ينحصر التنافس فيها بين الفريقين برشلونة والريال .

جدول مباريات اليوم الأحد

كأس مصر

من المقر انعقاد مباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأحد ، وذلك في نصف نهائي كأس مصر.، ومن المقرر إذاعة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وستذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد كالياري، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً وستنقل عبر بي ان سبورت 4.

دربي روما ضد روما ولاتسيو ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءاً، عبر قناة بين إن سبورت 4.

الدوري الإنجليزي

سيواجه فريق إيفرتون نظيره لفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس 2، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً. وأيضاً سيواجه فريق أرسنال منافسه توتنام، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً. وستذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني