بطولة غرب آسيا 2019.. جدول مباريات اليوم الأربعاء (مباراة السعودية والبحرين، لعبة الكويت والأردن)

ننشر جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2019 ليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019، ذلك اليوم الذي يشهد مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة، يستضيف مباريات المجموعة الثانية ملعب “فرانسوا حريري” بمدينة أربيل العراقية، حيث تقام اليوم مباراتين، في المباراة الأولى يلتقي منتخب السعودية مع منتخب البحرين في مقابلة فاصلة وحاسمة لكلا المنتخبين، وفي المباراة الثانية يواجه منتخب الكويت الأول نظيره منتخب الأردن في مباراة قوية ومرتقبة، تنقل مباريات البطولة قنوات مجانية مفتوحة وهي: العراقية الرياضية، الأردن الرياضية، الكويت الرياضية.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2019 السعودية والبحرين، الكويت والأردن

قبل مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من جدول بطولة غرب آسيا 2019، منتخب الكويت يتصدر جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على الأخضر السعودي بنتيجة 2-1، منتخب البحرين يمتلك ثلاثة نقاط أيضا في المركز الثاني بعد الفوز في الجولة الأولى على الأردن بنتيجة 1-0، كل منتخب من المنتخبات الأربعة يبحث اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة.