جدول مباريات توتنهام الودية القادمة قبل بداية موسم 2022-2023.. البداية في كوريا الجنوبية

بدأ نادي توتنهام برنامجه الإعدادي لموسم 2022-2023 تحت قيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كونتي، حيث يخوض النادي اللندني أربع مباريات للتجهيز للموسم الجديد، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات توتنهام الودية القادمة 2022 خلال شهر يوليو، وقد سافرت بعثة نادي توتنهام إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين هناك، وكان في استقبال الفريق لدى وصولهم مطار العاصمة الكورية نجم الفريق سون هيونج مين.

جدول مباريات توتنهام الودية القادمة 2022 لشهر يوليو

كام ذكرنا، يبدأ جدول مباريات ليفربول الودية القادمة يوليو 2022 بمعسكر تدريبي في كوريا الجنوبية، المباراة الأولى ستكون ضد نجوم الدوري الكوري يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، مباراة توتنهام القادمة الودية في كوريا ستكون ضد إشبيلية الإسباني يوم السبت 16 يوليو.

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بعد ذلك يعود توتنهام إلى لندن، مباراة توتنهام القادم ستكون ضد رينجرز الأسكتلندي يوم 23 يوليو، يوم 30 يوليو سيكون موعد مباراة توتنهام وروما الإيطالي الودية.