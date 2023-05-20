جدول مباريات تونس للشباب في كأس العالم 2023 تحت 20 سنة بالأرجنتين والقنوات الناقلة

نستعرض من خلال هذا التقرير برنامج مواعيد مباريات منتخب تونس للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة المقام حاليًا بالأرجنتين، يشارك في المونديال 24 منتخبًا، يضم دور المجموعات ست مجموعات، يلعب منتخب تونس تحت 20 سنة ضمن المجموعة الخامسة، مع منتخبات إنجلترا والعراق وأوروجواي، يتأهل للدور ثمن النهائي، بطل ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

جدول مباريات تونس للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة 2023

يبدأ برنامج مواعيد مباريات منتخب تونس للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة من يوم الإثنين 22 مايو 2023 ومباراة هامة ضد إنجلترا، مقابلة تونس والعراق للشباب ستكون الثانية لنسور قرطاج وتُقام يوم 25 مايو، مباراة تونس وأوروجواي الثالثة للأحمر في المجموعة وتُقام يوم 28 مايو.

القنوات الناقلة لمباريات تونس في كأس العالم للشباب 2023

كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من متابعة مباريات منتخب تونس في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 بالأرجنتين، حيث تذيع مباريات الأحمر في دور المجموعات قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، والتي من الممكن استقبال البث الخاص بها في كل دول العالم.